FACC mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr 2023

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz der FACC AG im ersten Halbjahr 2023 von 270,1 Mio. € deutlich auf 354,7 Mio. € – das entspricht einem Wachstum von 31,3%. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette konnte das EBIT von +6,1 Mio. € auf + 14,9 Mio. € signifikant gesteigert werden.



Diese Entwicklung ist auf die nachhaltige Erholung der Luftfahrtbranche, die steigende Nachfrage nach neuen Flugzeugen und die zunehmende Produktion aller Flugzeugtypen zurückzuführen. Umsätze aus Neuprojekten sowie Entwicklungsaufträge wirken sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus.



Die positive Entwicklung der internationalen Luftfahrtbranche setzt sich auch im ersten Halbjahr 2023 fort. Davon profitiert insbesondere die FACC AG als Partner aller großen Hersteller in der Luftfahrtindustrie stark. In den kommenden 12 Monaten wird eine vollständige Erholung der internationalen Luftfahrtindustrie erwartet, das weltweite Reiseaufkommen liegt in einigen Bereichen schon jetzt über dem Niveau von 2019. Das zeigte sich auch auf der diesjährigen Luftfahrtausstellung in Paris, bei der Bestellungen über insgesamt 1.300 Flugzeuge eingingen – das Langzeit-Orderbuch der FACC verzeichnet dadurch zusätzliche Eingänge von rund 400 Mio. €. Verbunden mit dem nun stattfindenden starken Hochlauf der Produktion verläuft auch das Wachstum der Belegschaft entsprechend den Prognosen erfolgreich: Im ersten Halbjahr 2023 konnte die FACC AG trotz des herausfordernden Arbeitsmarktes 198 zusätzliche Mitarbeiter (FTE) aufnehmen, bis Mitte 2024 wird der Personalstand um weitere 400 Mitarbeiter aufgestockt.



Vergrößerung des globalen Footprints

Für das im Juni 2022 eröffnete Werk 6 in Kroatien zur Fertigung von Leichtbauteilen wurden im Juni die baulichen Maßnahmen zum weiteren Ausbau des Standortes begonnen. FACC investiert hierfür 20 Mio. €, die Bauarbeiten werden Mitte 2024 abgeschlossen sein. Der Mitarbeiterstand im Werk Kroatien soll von derzeit 230 auf ca. 600 Mitarbeiter bis zum Jahr 2025 ansteigen.



Urban Air Mobility

Durch die frühzeitige strategische Ausrichtung auf den Bereich Urban Air Mobility konnte die FACC AG in diesem stark wachsenden Segment Entwicklungs- und Fertigungsaufträge mit wesentlichen Anbietern verzeichnen. Für das eVTOL Midnight des amerikanischen Kunden Archer Aviation wurden im Juni erste Bauteile ausgeliefert, der Start der Serienproduktion der Rumpf- und Flügelkomponenten ist für das Jahr 2024 in Planung.



Strategische Schwerpunktthemen

Das operative Umfeld bleibt mit Verwerfungen in den internationalen Lieferketten herausfordernd. Im Vordergrund steht daher die weitere Stabilisierung der Lieferketten und damit einhergehend der Ausbau der vertikalen Integration von Baugruppen (Eigenfertigung statt Fremdfertigung). Der Aufbau und die Ausbildung von 400 zusätzlichen Fachkräften bleibt im Fokus des Unternehmens. Die Entwicklung neuer Materialien und Prozesse für ein CO2-neutrales Fliegen hat in der FACC-Forschung höchste Priorität. FACC-Leichtbautechnologien sind als Querschnittstechnologie für die Zielerreichung entscheidend. Die FACC forscht in acht Schwerpunktbereichen und an über 60 Innovationsprojekten mit der Vorgabe, Flugzeuge leichter, aerodynamischer und somit effizienter zu machen.



Ausblick

Der weitere Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 wird um über 12% bis 16% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 steigen. Im Bezug auf das Ergebnis geht das Management für das zweite Halbjahr im direkten Vergleich zum ersten Halbjahr von einem reduzierten aber positiven Ergebnis aus.

