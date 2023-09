FACC gründet Frauennetzwerk

Kürzlich erfolgte mit einem Kickoff-Event der Startschuss für das Frauennetzwerk „FACC Wings for Women“. Das gab das Unternehmen bekannt.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei Mitarbeitern und Führungskräften zählt zu einem der wesentlichen Erfolgsfaktoren in Unternehmen, heißt es seitens FACC. Die FACC AG hat sich daher das Ziel gesetzt, die Perspektiven von Frauen im Unternehmen zu stärken und ein Umfeld zu schaffen, das allen die gleichen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Dazu zählen beispielsweise bestehende Angebote wie ganztägige Kinderbetreuung sowie hochflexible Arbeitszeitmodelle.

Nun wurde mit der Gründung des Frauennetzwerkes FACC Wings for Women ein "wichtiger weiterer Schritt" gesetzt, so FACC: Auf Eigeninitiative von Mitarbeitern wird dieses Netzwerk in Zukunft die Perspektiven von Frauen im Unternehmen sichtbarer machen, heißt es.

Über 100 Teilnehmer (Männer wie Frauen) zeigten das große unternehmensinterne Interesse an diesem Thema, teilte FACC in einer Presseerklärung mit.

Präsidentin von FACC Wings for Women ist Sabine Lenzbauer (FACC Vice President Procurement): „Uns allen stehen die gleichen Chancen und Möglichkeiten offen – mit FACC Wings for Women möchten wir Frauen dazu motivieren, vermehrt Führungspositionen wahrzunehmen,“ unterstreicht Sabine Lenzbauer. „Das Frauen-Netzwerk sehen wir auch als gemeinsame Diskussionsplattform, im Rahmen derer sich Frauen in unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere gegenseitig beraten und unterstützen können.“ Die Schirmherrschaft der Organisation wurde von CEO Robert Machtlinger und COO Andreas Ockel übernommen, welche die Unterstützung des Vorstandes für dieses Projekt hervorstrichen. Auch Ehrengast Beate Zechmeister (Leiterin Frauenreferat OÖ) betonte während des Kickoff-Events die Wichtigkeit dieses Zukunftsthemas.

Netzwerken als Karriere-Boost

Beim Kick-off Event wurde insbesondere die Bedeutung erfolgreichen Netzwerkens hervorgehoben. Dazu hielt Brigitte Maria Gruber (Leiterin der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee) eine Keynote, die wertvolle Einblicke gab, welche Faktoren für nachhaltigen Erfolg wesentlich sind.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Yvonne Obermayr (Präsidentin Business & Professional Women Wels-Hausruck), Katharina Miller (Gründerin & Geschäftsführerin der Jobsharing-Plattform JobTwins), Kathrin Gerauer & Katharina Brunneder (FACC Information Security Professionals & JobTwins) und Alexander Hochmeier (FACC Vice President Information Technology & Security) wurde anschließend darüber diskutiert, welche weiteren Impulse die FACC zur Etablierung von mehr Chancengleichheit setzen kann. Dazu zählt insbesondere auch der weitere Ausbau des bereits erfolgreich eingeführten Jobsharings. Bei diesem Modell teilen sich zwei Personen die Aufgaben und die Verantwortung einer Vollzeitposition. Das eröffnet Mitarbeitern, die Teilzeit arbeiten, den Zugang zu interessanten (Führungs-)Positionen und ermöglicht insbesondere auch arbeitenden Müttern und Vätern die lückenlose Fortsetzung ihrer Karriere.

(red / FACC)