FACC für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet

Die Gesundheit ihrer Mitarbeiter steht bei der FACC an erster Stelle – nur in einem positiven Arbeitsumfeld können Leistung und damit verbunden Erfolge erbracht werden. Die FACC hat die betriebliche Gesundheitsförderung daher zentral im Unternehmen verankert und setzt auf ein breites Bündel an Maßnahmen, das der gesamten Crew zur Verfügung steht. Die ÖGK zeichnete dieses Engagement nun mit dem BGF Gütesiegel aus. Damit werden Unternehmen hervorgehoben, die in besonderem Maß für das Wohl ihrer Mitarbeiter sorgen.



„Gesundheitsförderung steht bei der FACC im Mittelpunkt – wir nehmen damit nicht nur bei uns in der Region eine Vorreiterrolle ein. Unser Ziel ist es, jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter im beruflichen Alltag bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger.



Zahlreiche Vorteile für FACC Mitarbeiter

Im von der ÖGK ausgezeichneten Mitarbeiterprogramm „G'sund und Zufrieden“ ist ein breites Bündel an Maßnahmen verankert. So werden zur Gesundheitsvorsorge Mitgliedschaften in Fitnessstudios vergünstigt angeboten und in der FACC Betriebskantine stehen eigene Vital-Menüs am Speiseplan. Um berufstätigen Eltern den Arbeitsalltag zu erleichtern, wird zudem großer Wert auf hochflexible Arbeitszeitmodelle gelegt und eine ganzjährige Kinderbetreuung angeboten. Sollte ein Arzt benötigt werden, steht allen Mitarbeiter das Betriebsärzteteam sowie eine Betriebspsychologin zur Verfügung. Zusätzlich werden kostenlose Impfungen (z.B. FSME, Grippe, …) angeboten.



Pauseninseln und Begegnungszonen in den Unternehmensbereichen erleichtern es der Belegschaft darüber hinaus, sich zu regenerieren und sich positiv aufzuladen. Denn Gesundheit und Wohlbefinden hängen eng miteinander zusammen. Das gilt auch für den richtigen Umgang mit Hitze: So teilt die FACC in Arbeitsbereichen mit hohen Temperaturen – speziell in den Sommermonaten – kostenlos zuckerreduzierte isotonische Getränke an die Produktionscrew aus. Für die Zukunft ist geplant, dieses Angebot noch weiter auszubauen.

(red / FACC)