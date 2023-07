EVA Air: Weitere Auszeichnungen als beste internationale Fluggesellschaft der Welt

Platz zehn für EVA Air in der jährlichen "World's Best Awards"-Umfrage von „Travel+Leisure“ Die Leser des renommierten Reisemagazins haben basierend auf ihren Erfahrungen mit dem Kabinenkomfort, dem Bord- und Kundenservice sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis EVA Air in die Top 10 der besten Fluggesellschaften 2023 gewählt. Die Ergebnisse der Umfrage sind auf der Website von "Travel + Leisure" unter https://www.travelandleisure.com/ verfügbar und werden in der Druckausgabe vom August 2023 erscheinen.

Während EVA Air ihre Flugpläne nach und nach wieder auf die Frequenzen von vor den Lockdowns zurücksetzt, arbeitet das Unternehmen gleichzeitig daran, Prozesse und Dienstleistungen so anzupassen, dass sie den persönlichen Reisevorlieben der Fluggäste besser entsprechen.

"Wir verbessern und erweitern kontinuierlich die digitalen Dienstleistungen von EVA. Darüber hinaus arbeiten wir mit führenden Luxusmarken wie Giorgio Armani, FURLA, Kipling und Jason Wu zusammen und entwickeln brandneue Amenity Kits und Schlafanzüge für Passagiere der Royal Laurel und Premium Economy Class", sagte EVA-Präsident Clay Sun. "Zudem erhöhen wir das kulinarische Erlebnis an Bord mit einer größeren Auswahl an Speisen, einschließlich der traditionellen chinesischen Küche, der kantonesischen Küche, und kreativen neuen Desserts. Unser Ziel ist es, unsere Flüge für jeden Passagier so angenehm wie möglich zu gestalten."

Die Umfrage zu den "World's Best Awards" stand den "Travel+Leisure"-Lesern vom 24. Oktober 2022 bis zum 27. Februar 2023 zur Verfügung. An der Umfrage 2023 nahmen rund 165.000 Personen teil, die ca. 685.000 Stimmen für Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels, Städte und vieles mehr abgaben.

EVA Air ist eine von nur zehn SKYTRAX bewerteten 5-Sterne-Fluggesellschaften weltweit. Darüber hinaus hat EVA Air 12 weitere Auszeichnungen von SKYTRAX erhalten, u.a. den neunten Platz unter den "World's Top 10 Airlines" und Spitzenplätze für die "World's Best Premium Economy Class" und das "World's Best Premium Economy Inflight Catering". Bei den prestigeträchtigen Condé Nast Traveler's 2021 Readers' Choice Awards wurde sie in die Top 10 Airlines in the World aufgenommen. Ebenso reihte sie TripAdvisor unter die Top 10 Airlines und vergab an sie Spitzenplätze in vier weiteren Kategorien bei den Travelers' Choice Awards for Airlines. Außerdem belegte EVA Air den achten Platz in den "Top 25 Best Airlines in the World for 2023" von AirlineRatings.com und erhielt im Januar 2023 ähnlich hohe Bewertungen für Sicherheit und COVID-Konformität.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

EVA Air – Your First Step to Asia

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

