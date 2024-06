EVA Air und die Christliche Universität Chung Yuan veranstalteten Wettbewerb für innovatives Design

Die Preisverleihung fand Mitte Mai im Songshan Cultural and Creative Park in Taipeh statt und wurde gemeinsam von EVA Air-Präsident Clay Sun und dem Vorsitzenden der Chung Yuan Christian University, Kwang-Cheng Chang, ausgerichtet. Während der viertägigen "Green Future"-Ausstellung wurden neben den herausragenden Wettbewerbsentwürfen auch einige der branchenführenden Nachhaltigkeitsinitiativen von EVA Air mit Schwerpunkt auf Umweltschutz, Innovationen, Regeneration und Bildung vorgestellt.

Die private taiwanesische Airline verwendet rund 1.200 verschiedene Arten von Luftfrachtpaletten und -containern sowie 80 Tonnen Verbrauchsmaterial wie Gurte und Netze, die jedes Jahr ersetzt werden müssen. Um einen nachhaltigeren Lebenszyklus für diese Materialien zu schaffen, hat EVA Air gemeinsam mit der Chung Yuan Christian University bereits im Vorjahr den "EVA Air ESG Innovative Design Competition" ausgeschrieben. Der Wettbewerb lud Studierende dazu ein, Design und Kreativität auf die Wiederverwendung, alternative Nutzung oder das Recycling von beschädigten und abgenutzten Frachtpaletten, Containern und Versandausrüstungen anzuwenden und sie als Designmaterialien neu zu gestalten. 333 Beiträge wurden zum Wettbewerb eingereicht.

"Die Luftfahrtindustrie bedient weltweit Reisende aus mehreren Generationen und steht bei Umweltfragen an vorderster Front", sagte Präsident Sun. "Angesichts der Bedrohungen durch den Klimawandel glauben wir, dass wir dringend zusammenarbeiten müssen, um ein nachhaltigeres und für beide Seiten vorteilhaftes Lebensumfeld zu schaffen."

EVA Air hat eine Reihe von Maßnahmen zur Treibstoffeinsparung ergriffen und fördert diese, u.a. gehört dazu auch die Einführung hocheffizienter, moderner Flugzeuge, um kohlenstoffärmere Flüge anzubieten. Die "Green Future"-Ausstellung gibt EVA Air die Möglichkeit, ihre eigenen kreativen Leistungen zu präsentieren. Sie schafft auch einen Ort, an dem ein größeres Publikum die herausragenden Arbeiten der teilnehmenden Studenten und Studentinnen entdecken sowie Unterstützung für die Umsetzung dieser kreativen Ideen vom Konzept bis zur Realisierung gewonnen werden kann.

"Die Designschule der Chung Yuan Christian University freut sich, den Wettbewerb zum zweiten Mal gemeinsam mit EVA Air zu veranstalten. Es ist der weltweit erste nationale Wettbewerb für Design für das Recycling von Ressourcen wie Luftfrachtpaletten", sagte Dekan Chia-Lin Tsao. "Der diesjährige Wettbewerb war sogar noch intensiver. Er hat junge taiwanesische Designer mit neuen Themen in Berührung gebracht und durch die kreativen Ideen der Studierenden die Weichen für zukünftige Praktiken gestellt. Wir hoffen, dass diese Konzepte Türen für noch mehr nachhaltige Designs öffnen können."

Der Wettbewerb war in zwei Gruppen unterteilt, die "Spatial Design Group" (Räumliches Design) und die "Commercial Product Design Group" (Design für kommerzielle Produkte). Neben Luftfrachtpaletten, -gurten und -netzen gehörten auch Borddecken zu den eingereichten Designelementen. Auswahlkriterien waren thematische Kreativität, Integrierung der Umwelt und praktische Funktionalität. Insgesamt nahmen 26 Hochschulen und Universitäten mit fast 600 Personen am Wettbewerb 2024 teil. Eine Jury, die sich aus professionellen Designern und Designerinnen zusammensetzte, bewertete 120 ausgewählte Beiträge und prämierte davon die 20 herausragendsten Lösungen. EVA Air stellte 33 Tickets als Wettbewerbspreise zur Verfügung.

EVA Air hat unternehmensweit nachhaltige Praktiken und Produkte eingeführt und präsentierte diese in der Ausstellung "Green Future", zu sehen waren u.a. gemeinsam mit Zulieferern entwickelte Umweltschutzprodukte an Bord, darunter ecoTHREAD™-Decken aus recycelten Plastikflaschen, Servietten aus Bambusfasern, umweltfreundliche Pappbecher und umweltfreundliches Mineralwasser ohne Etikett von Evian.

Zu sehen waren auch drei ausgemusterte Flugzeugcontainer, "The Cafe", "Air Book Hub" und "DIY Classroom". In "The Cafe" wurde der Öffentlichkeit Illy-Premiumkaffee serviert, der für nachhaltiges Lieferkettenmanagement zertifiziert ist. Das "Air Book Hub" präsentierte die EVA e-Library, eine umweltfreundliche elektronische Bibliothek, die die Besucher und Besucherinnen herunterladen konnten. Der "DIY Classroom" bot während der Ausstellungszeiten einen Bastelkurs an und lud Eltern und Kinder ein, gemeinsam kreative Werke zu schaffen.

EVA Air wird weiterhin verschiedene ESG*-Pläne durch praktische Maßnahmen umsetzen und mit Partnern zusammenarbeiten, um einen umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Transport für internationale Passagiere und Luftfracht zu fördern. EVA Air hat sich dem Ziel verpflichtet, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. * ESG = Environmental, Social, Governance = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung

Über EVA AIR

EVA Air ist Mitglied der Star Alliance und eine von nur zehn von SKYTRAX mit fünf Sternen bewerteten Airlines weltweit. Reisende, die an der globalen SKYTRAX-Umfrage teilgenommen haben, wählten EVA auf den ersten Platz für die "saubersten Flugzeugkabinen der Welt" und das "beste Economy Class Airline Catering". TripAdvisor wählte die Fluggesellschaft unter die "Top 10 Airlines - World" und verlieh ihr bei den jährlichen „Travelers' Choice Awards for Airlines“ Spitzenplätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser von „Travel + Leisure“ sie ebenfalls in die Top 10 der internationalen Fluggesellschaften einreihten. Die Fluggesellschaft wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet. Sie gehört zur angesehenen Evergreen Group und ist ein Schwesterunternehmen des weltweit führenden Containerfrachtunternehmens Evergreen Line. Sie fliegt mit einer Flotte von mehr als 80 Boeing- und Airbus-Flugzeugen mehr als 60 internationale Ziele in Asien, Ozeanien, Europa und Nordamerika an.

(red / BR)