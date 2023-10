Erneut Auszeichnung für EVA AIR

Die Leser von Condé Nast Traveler in den USA wählten EVA Air auf Platz 8 der Top 10 der besten internationalen Fluggesellschaften, jene in Großbritannien auf Platz 9. Die Befragten in beiden Regionen reihten die Bordverpflegung der privaten taiwanesischen Airline auf Platz acht. Condé Nast Traveler (USA) und Condé Nast Traveller (GB) veröffentlichen diese und weitere Ergebnisse ihrer jährlichen Umfrage zu den Readers Choice Awards 2023 auf ihren Websites. Die Auszeichnungen sind die ältesten und renommiertesten in der Reisebranche, ist man bei EVA AIR stolz.

Die beiden Publikationen sind bekannte Luxus- und Lifestyle-Reisemagazine. Mehr als eine halbe Million ihrer Leser bewerteten ihre Reiseerfahrungen zwischen 1. April und 30. Juni 2023 in der jährlich stattfindenden Umfrage. Condé Nast Traveller bezeichnet seine „Readers' Choice Awards“ als das "ultimative Symbol und die Anerkennung für hervorragende Leistungen in der Reisebranche".

"Wir alle bei EVA Air freuen uns sehr über die Anerkennung der Reisenden, die uns bewertet haben", sagte EVA-Präsident Clay Sun. "Wir sind gerade erst dabei, unser Flugangebot wieder auf die Frequenzen und Kapazitäten von vor COVID-19 zu bringen. Allein die Nominierung für die "Readers' Choice Awards" ist eine Ehre. Dass uns die Leser in zwei Kategorien unter die 10 besten Fluggesellschaften der Welt gewählt haben, ist eine noch größere Ehre und eine willkommene Auszeichnung für das Engagement und die Teamarbeit unseres gesamten EVA Air-Teams. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass wir unsere hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards niemals aufgeben dürfen und werden."

Die Abstimmungen erfolgten anhand eines Fragebogens mit Listen in den Kategorien Fluggesellschaft und Flughafen, Bahn, Hotel, Resort, Kreuzfahrtlinie, Spa, Stadt, Gepäck und Land. Um für die Readers' Choice Awards in Frage zu kommen, mussten die Kandidaten eine Mindestanzahl von Bewertungen und eine Mindestgesamtbewertung erhalten. Condé Nast Traveller hat EVA Air bereits bei den „Readers' Choice Awards 2021“ unter die Top 10 der besten Airlines der Welt gewählt.

EVA Air ist eine von nur zehn SKYTRAX bewerteten 5-Sterne-Fluggesellschaften weltweit. Darüber hinaus hat EVA Air 16 weitere Auszeichnungen von SKYTRAX erhalten, u.a. den neunten Platz unter den "World's Top 10 Airlines" und Spitzenplätze für die "World's Best Premium Economy Class" und das "World's Best Premium Economy Inflight Catering".

Die Leser von „Travel + Leisure“ wählten die Airline in die Top 10 der weltbesten internationalen Fluggesellschaften 2023. Ebenso reihte sie TripAdvisor unter die Top 10 Airlines und vergab an sie Spitzenplätze in vier weiteren Kategorien bei den Travelers' Choice Awards for Airlines. Außerdem belegte EVA Air den achten Platz in den "Top 25 Best Airlines in the World for 2023" von AirlineRatings.com und erhielt im Januar 2023 ähnlich hohe Bewertungen für Sicherheit und COVID-Compliance.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

EVA Air – Your First Step to Asia

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

(red / BR)