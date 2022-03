Lockheed Martin liefert 500. C-130J Hercules aus

Die 500. C-130J Hercules wurde an die 30th Airlift Wing auf der McLaughlin Air National Guard Base in Charleston im US-Bundesstaat West Virginia ausgeliefert. Die C-130 Hercules absolvierte ihren Erstflug im Jahr 1954 und wird seit 1956 in Serie gebaut.

Die aktuelle Version C-130J hob im April 1996 zum ersten Mal ab und weist gegenüber früheren Modellen zahlreiche technische Verbesserungen, unter anderem ein Glascockpit, auf.

Laut Angaben des Herstellers wird die C-130 Hercules in unterschiedlichen Versionen von 26 Betreibern in 22 Ländern eingesetzt. Die Hercules halte zudem mehr als 54 Weltrekorde.

Unter anderem setzte Israel diesen Typ bei der Befreiung von Geiseln in Entebbe 1976 ein.

(red)