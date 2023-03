Fotoreportage: Festakt am Fliegerhorst Vogler anlässlich 20 Jahre Hercules beim Bundesheer

Vor fast genau 20 Jahren landete am 20. März 2003 die erste von drei C-130 "Hercules" in Österreich. Es begann damit eine neue Epoche in der militärischen Fliegerei. Bei diesen Maschinen handelte es sich um gebrauchte C-130 "Hercules" der "Royal Air Force" aus Großbritannien. Nach einer Generalüberholung wurden sie in den Jahren 2003 und 2004 in Österreich in Betrieb genommen. Seit Einführung der C-130 in Österreich wurden ca. 17.000 Flugstunden erfolgreich absolviert.

Airchief Brigadier Gerfried Promberger (Mitte) flog einst als Einsatzpilot die Saab 105 von Hörsching aus und ließ es sich nicht nehmen, dem gestrigen Festakt persönlich beizuwohnen.

Besonderes mediales Interesse erlangte die C-130 während der Covid-Pandemie. Sie flog im Rahmen von Auslands-Evakuierungen 13 Einsätze und brachte insgesamt 15 Patienten zurück nach Österreich.

Doch bereits 2011, während des Volksaufstandes in Ägypten, zeigte die Hercules, dass sie unverzichtbar ist: Auf mehreren Flügen wurden Österreicher und EU-Bürger aus dem Krisenland nach Wien ausgeflogen - hier geht's zur damaligen Austrian Wings Fotoreportage.

Im Verteidigungsministerium würdigt man die außergewöhnlichen Leistungen der Crews: "Auf sie ist in jeder Situation Verlass und wir sind durch unser eigenes Lufttransportsystem selbstständig in der Lage, österreichische Bürger oder Soldaten aus Krisengebieten sicher Heim zu holen. Die C-130 'Hercules' ist aber auch in der Versorgung unserer Auslandskontingente unverzichtbar. Ohne diese Lufttransportkapazität wäre die Versorgung entfernter Einsatzräume, wie in Mali oder im Libanon, nicht eigenständig möglich,

In Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte Landesrat Wolfgang Hattmannsberger: "Freiheit, Frieden und Demokratie gibt es nicht ohne Sicherheit. Das Österreichische Bundesheer garantiert diese. Sicherheit beginnt nicht nur im Inland sondern auch im Ausland. Wir bekennen uns zum Fliegerhorst Vogler als Standort der Luftunterstützung für unser Heer."

Der Kommandant der Luftstreitkräfte, Brigadier Gerfried Promberger, betonte in seiner Ansprache vor allem die Notwendigkeit einer eigenen und damit unabhängigen Lufttransportfähigkeit. Besonders im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen des Bundesheeres.

Das Transportsystem C-130 "Hercules" nähert sich nun dem Ende seiner Nutzungsphase und wird nach einer Gesamtbetriebszeit von über 55 Jahren in den nächsten Jahren außer Dienst gestellt. Das Verteidigungsministerium kündigte bereits an, alle Maßnahmen zu einer reibungslosen Übernahme durch ein Nachfolgesystem in die Wege zu leiten und rasch eine Entscheidung über die Nachfolge zu treffen.

Die Lockheed C-130 "Hercules" des US-amerikanischen Herstellers "Lockheed Corporation" ist ein militärisches Transportflugzeug mit vier Turboprop-Triebwerken und ist ein Flugzeug für vorwiegend militärische Transporte. Die Beladung erfolgt über eine Hecktür. Die "Hercules" dient in erster Linie zum Transport von Personal und Versorgungsgütern, vor allem im Rahmen von Auslandseinsätzen des Bundesheeres. Sie steht aber auch im Anlassfall für eine Evakuierung von Zivilpersonen aus Krisengebieten zur Verfügung.

Besondere Bekanntheit erlangte die "Herci", wie sie auch liebevoll genannt wird, im Jahr 1976, als israelische Kommandoeinheiten mit diesem Typ zur Geiselbefreiung nach Entebbe flogen - ein wahres Husarenstück, über das Austrian Wings bereits ausführlich berichtete.

Das Flugzeug ist fast 30 Meter lang, hat eine Spannweite von 40 Metern und eine Gesamtleistung von 4.508 Wellen-PS. Sie kann eine maximale Nutzlast von 19 Tonnen bzw. maximal 92 Passagiere transportieren. Die österreichischen C-130 "Hercules" wurden in den Jahren 1967 und 1968 in Dienst gestellt.

Weitere Fotoimpressionen

Zur Repatriierung verwundeter oder erkrankter Soldaten in der Hercules verfügt das Bundesheer über einen eigenen Medevac-Container.

Die Garde durfte beim Festakt ebenfalls nicht fehlen.

In Ansprachen wurden die Leistungen der Heeresflieger gewürdigt.

Airchief Promberger bei seiner Laudatio.

Cockpitimpressionen

Blick in Richtung Heck, fotografiert durch die offene Luke im Cockpitdach.

Die Militärmusik umrahmte den Festakt mit zünftigen Märschen.

(red CvD / ÖBH)