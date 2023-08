Die Ukraine begeht den heurigen "Tag der Luftwaffe". Glaubt man allerdings der russischen Lügenpropaganda, deren Narrative unglücklicherweise auch in Österreich von Schwurblern, Verschwörungstheoretikern, sowie Rechts- und Linksextremen bis hinein in politische Parteien, mitunter willfährig übernommen werden, so wurde die ukrainische Luftwaffe bereits zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vernichtet - doch das Gegenteil ist der Fall.