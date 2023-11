Erste Emirates-Flüge mit SAF ab Dubai zum Start freigegeben

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Shell lieferte 315.000 Gallonen SAF für den Einsatz am Drehkreuz der Fluggesellschaft in Dubai. Mit dieser SAF-Lieferung konnte Emirates in den vergangenen Wochen eine Reihe von Flügen durchführen.

Das SAF-Gemisch, das Shell für das Betankungssystem am Flughafen DXB lieferte, bestand zu 40 Prozent aus reinem SAF und zu 60 Prozent aus herkömmlichem Kerosin. Die chemischen Eigenschaften dieses Mischungsverhältnisses sind ident mit jenen von konventionellem Kerosin. So kann es nahtlos in die bestehende Treibstoffinfrastruktur des Flughafens integriert sowie die gesamte Emirates-Flotte damit betankt werden, ohne dass Modifikationen erforderlich sind.

In Reinform reduziert SAF die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 80 Prozent* im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin. Emirates trackt die Lieferung, den Einsatz und die damit einhergehenden Umweltvorteile von SAF auch über Avelia, die Blockchain-basierte Buchungs- und Abrechnungslösung von Shell Aviation**.

Die langjährigen Bemühungen von Emirates sind in greifbaren Maßnahmen in drei Schwerpunktbereichen der Umweltstrategie verwurzelt: Emissionsreduzierung, verantwortungsbewusster Konsum sowie die Erhaltung von Wildtieren und ihren Lebensräumen. In diesem Jahr kündigte die Fluggesellschaft die Einrichtung eines 200 Millionen US-Dollar-Fonds für Forschungs- und Entwicklungsprojekte an, die sich auf die Verringerung der Auswirkungen fossiler Brennstoffe in der kommerziellen Luftfahrt konzentrieren. In den nächsten drei Jahren wird Emirates Partnerschaften mit führenden Organisationen eingehen, die an Lösungen für fortschrittliche Treibstoff- und Energietechnologien arbeiten.

Vergangenen Jänner führte Emirates den ersten Demonstrationsflug in der Region durch, der zu 100 Prozent mit SAF betrieben wurde. Die Fluggesellschaft setzte SAF erstmals 2017 auf einem Flug von Chicago ein. Seitdem wurden auch Flüge von Stockholm, Paris, Lyon und Oslo mit SAF betrieben.

(red / EK)