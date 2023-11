Emirates hat am Donnerstag auf der Dubai Airshow 2023 einen Auftrag über 15 weitere Airbus A350-900 im Wert von 6 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Fluggesellschaft auf insgesamt 65 Jets.

Emirates plant die neuen A350 für eine Reihe neuer Märkte einzusetzen, darunter auch für Langstreckenflüge mit bis zu 15 Stunden Flugzeit ab Dubai.

Der erste A350 soll im August 2024 in die Flotte von Emirates aufgenommen werden. Die weiteren A350 werden bis Anfang 2028 an Emirates ausgeliefert. Mit der am Montag bekannt gegebenen Bestellung von 95 weiteren Boeing-Flugzeugen erhöht sich der aktuelle Auftragsbestand von Emirates auf insgesamt 310 Großraumflugzeuge

