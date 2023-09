Ethiopian Airlines nimmt Direktflüge nach Bangui

Ethiopian Airlines Group freut sich bekannt zu geben, dass sie ab dem 15. November 2023 dreimal wöchentlich Passagierflüge nach Bangui in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) aufnehmen wird.

Bangui ist nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die größte Stadt der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) und stellt einen wichtigen Teil des Landes dar. Der Flug nach Bangui wird dienstags, freitags und sonntags durchgeführt.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, sagte zur Aufnahme des Fluges: "Wir freuen uns, die Zentralafrikanische Republik in unser umfangreiches afrikanisches und globales Netzwerk aufzunehmen. Mit den neuen Flügen werden unsere geschätzten Kunden von und nach Bangui in den Genuss unserer renommierten und preisgekrönten Dienstleistungen kommen. Die Flüge werden einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der sozioökonomischen Aktivitäten zwischen Addis Abeba und Bangui und darüber hinaus leisten. Jetzt verbinden wir Bangui nicht nur mit Addis Abeba, sondern haben die Zentralafrikanische Republik (ZAR) mit unseren mehr als 130 internationalen Zielen auf fünf Kontinenten verbunden. Mit dieser Reisemöglichkeit erhält Bangui eine großartige Gelegenheit, seine bilateralen Beziehungen mit dem Rest der Welt auszubauen. Als echte panafrikanische Fluggesellschaft wird Ethiopian ihre Flüge in Afrika weiter ausbauen."

Ethiopian Airlines ist nach eigenen Angaben mit dem Markt der Zentralafrikanischen Republik vertraut, da sie die Strecke bereits zwischen 2010 und 2015 bedient hat. Die neue Verbindung bietet den Fluggästen daher nahtlose Flugoptionen zu mehr als 150 internationalen und inländischen Zielen von Ethiopian Airlines für Passagiere und Fracht an Bord ihrer mehr als 140 modernen Flugzeuge.

(red / ET)