Ethiopian Airlines und Flughafen Wien feiern Jubiläum

Vor zehn Jahren ist Ethiopian Airlines erstmals aus Addis Abeba in Wien gelandet: Die größte Airline Afrikas hat mit der ersten Direktverbindung zwischen Österreich und Äthiopien im Juni 2014 einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Für den Flughafen Wien hat sich die Airline im vergangenen Jahrzehnt zu einem wichtigen Partner entwickelt und feiert auf der Verbindung Wien-Addis Abeba auch einen neuen Rekord: Über 1 Million Passagiere sind mit Ethiopian Airlines von und nach Wien gereist. Das 10-jährige Jubiläum wurde im Juni im Rahmen eines austro-afrikanischen Galaabends mit S.E. Rapulane Sydney Molekane, Botschafter von Südafrika, S.E. Lisanework Gorfu, bevollmächtigter Minister der Ständigen Vertretung der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei den Vereinten Nationen, Tekle Gebreyohannes, Deputy CCO und MDI von Ethiopian Airlines, Saba Gebremedhin Kassaye, Regional-Direktorin Österreich und Osteuropa von Ethiopian Airlines und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG gemeinsam mit über 120 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus gefeiert.

„Ethiopian Airlines verschafft uns einen bedeutenden Zugang nach Afrika, indem sie von Wien nach Addis Abeba und zu vielen weiteren afrikanischen Zielen fliegt. Über eine Million Passagiere haben die Verbindung seit Beginn bereits genutzt. Mit zuverlässigem Service und neuen Destinationen wie Kopenhagen ist Ethiopian Airlines ein unverzichtbarer Partner für uns. Als Nord-Süd-Verbindung stärkt sie nicht nur unsere wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum afrikanischen Kontinent, sondern auch das Drehkreuz Flughafen Wien. Wir bedanken uns für diese wertvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre“, Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Der Erstflug im Juni 2014 war noch mit einer Boeing 757-200 erfolgt - hier geht's zu unserer damaligen Fotoreportage - doch Ethiopian kündigte bereits anlässlich der Aufnahme der Wien-Flüge an, künftig mit dem Dreamliner nach Österreich kommen zu wollen - und hielt Wort.

„Als Afrikas führende Fluggesellschaft sind wir stolz darauf, Wien mit Afrika und darüber hinaus zu verbinden. Heute sind wir besonders stolz darauf, diese Verbindung seit einem Jahrzehnt aufrechterhalten zu können. Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, den 10. Jahrestag unseres nahtlosen und bequemen Reiseservices zwischen Wien und dem umfangreichen äthiopischen Streckennetz zu feiern, das mittlerweile 135 internationale Destinationen auf fünf Kontinenten umfasst., so Teklehaimanot Gebreyohannes, Managing Director International Services der Ethiopian Airlines Group.

Austro-afrikanischer Galaabend mit über 120 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus

Im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung wurde kürzlich gemeinsam mit mehr als 120 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt und Tourismus das 10-jährige Bestehen von Ethiopian Airlines am Flughafen Wien und die jahrelange gute Zusammenarbeit gefeiert. Unter den Gästen neben Tekle Gebreyohannes, Deputy CCO und MDI von Ethiopian Airlines, Saba Gebremedhin Kassaye, General Manager Österreich von Ethiopian Airlines und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG waren auch S.E. Maimounata Ouattara, Botschafterin von Burkina Faso, S.E. Magdi Ahmed Mofadal Elnour, Botschafter von Sudan, S.E. Naomi Hamza Aziz, Botschafterin von Tansania, S.E. Rapulane Sydney Molekane, Botschafter von Südafrika, S. E. Dr. Dog on-Daji Haliru Bellow, Botschafter von Nigeria, S.E. Lisanework Gorfu, bevollmächtigter Minister der Ständigen Vertretung der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei den Vereinten Nationen, Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines und Mag. Martin Woller, Regionaldirektor Afrika der WKO. Moderatorin Ina Sabitzer führte souverän durch den Abend. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgten österreichische und afrikanische Darbietungen etwa vom klassischen Schönbrunn Orchester und dem burkinischen Balfonist und Musiker Mamadou Diabate mit seinem Balafon. Geendet hat der Abend mit einem Auftritt der Assane Band aus dem Senegal. Regional Direktorin der Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa, Saba Gebremedhin Kassaye, zeichnete während der Veranstaltung Partner aus, darunter den Flughafen Wien und betonte die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen 10 Jahren. Sie betonte in ihrer Rede die Bedeutung von Partnerschaft und hob die starke Unterstützung durch den Flughafen Wien hervor.

10 Jahre Ethiopian Airlines am Flughafen Wien

Seit zehn Jahren verbindet Ethiopian Airlines den Flughafen Wien mit Addis Abeba in Äthiopien und mittlerweile sogar täglich. Der Flughafen Wien ist ein wichtiger Knotenpunkt im Streckennetz von Ethiopian Airlines. Insgesamt zählt die Airline bereits mehr als eine Million Passagiere auf der Strecke von und nach Wien. Die Airline bedient zusätzlich zu Addis Abeba auch eine Verbindung nach Kopenhagen in Dänemark.

(red / VIE)