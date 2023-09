Feuer an Bord: Heck von Rettungshubschrauber bricht im Flug ab

Ein Feuer an Bord hat einen tödlichen Hubschrauberabsturz in Florida verursacht. Der H135 stürzte in ein Wohnhaus und ging in Flammen auf.

Der Helikopter vom Typ H135 des Broward County Sheriffs Office war von seinem Stützpunkt in Pompano Beach, Florida, zu einem Rettungseinsatz gestartet. An Bord befand sich eine dreiköpfige Besatzung. Doch nach nur rund einer Minute in der Luft meldete der Pilot einen Notfall: "We just had an engine failure. We're going to require priority for a runway, please. We're just having an emergency."

Doch tatsächlich handelte es sich nicht um einen reinen Triebwerksausfall, sondern um ein Feuer an Bord. Ob die Besatzung vom wahren Ausmaß der Probleme allerdings Kenntnis hatte, war vorerst unklar. Denn wie Videoaufnahmen zeigen, zog der Helikopter zu diesem Zeitpunkt bereits eine schwarze Rauchfahne hinter sich her. Auch Flammen waren außerhalb des Helikopters sichtbar. Durch das Feuer wurde die Struktur der Maschine mit der Kennung N109BC derart geschwächt, dass der Heckausleger noch in der Luft plötzlich wegbrach.

Der Helikopter geriet daraufhin außer Kontrolle und stürzte in ein Wohnhaus. Zwei Menschen starben - eine Person am Boden und ein Besatzungsmitglied des Hubschraubers.

Die beiden anderen Insassen des Luftfahrzeuges, darunter auch der Pilot, wurden schwer verletzt.

