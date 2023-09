Spektakulärer abendlicher Notarzthubschraubereinsatz in Vösendorf

Nahe der Stadtgrenze zu Wien ereignete sich auf der A2 gestern Abend ein Verkehrsunfall. Ein Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Wie Austrian Wings aus Feuerwehrkreisen erfuhr, hatte der Lenker zuvor offenbar einen Kreislaufstillstand erlitten, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und es zu dem Unfall kam. Wie aus Polizeikreisen zu vernehmen war, habe sich im dahinter fahrenden Wagen jedoch eine medizinische qualifizierte Person befunden, die sofort die Rettungskette in Gang und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen habe.

Christophorus 9 flog den Patienten in ein Wiener Krankenhaus.

In weiterer Folge rückten die Feuerwehren Vösendorf und Wiener Neudorf sowie Polizei und Rettung zum Notfallort aus. Auch der in Wien-Erdberg in der Mobilitätszentrale des ÖAMTC stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 9 startete und landete direkt auf der Autobahn.

Nach etwa einer halben Stunde konnte der zunächst primär erfolgreich reanimierte Notfallpatient von Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein Zustand war kritisch.

(red)