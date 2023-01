Christophorus 2 bei schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

Freitagnacht verlor ein 20-jähriger gegen 22:30 im Bezirk Zwettl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam dabei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte in ein Waldstück. Neben einem Großaufgebot an Rettungsdienst und Feuerwehr rückte auch der Kremser ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 zur Unfallstelle aus.

Trotz des Großeinsatzes der Helfer verstarb ein 19-jähriger Fahrzeuginsasse noch vor Ort. Der 20-jährige Unfalllenker wurde nach der Erstversorgung vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 2 in ein Krankenhaus geflogen.

Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden vom bodengebundenen Rettungsdienst hospitalisiert.

(red)