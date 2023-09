Tipp: Eurofighter, Hubschrauber und Militärparade beim Tag der Leutnante in Wiener Neustadt

Am morgigen Samstag findet in Wiener Neustadt wieder der traditionelle Tag der Leutnante statt. Auch Österreichs Luftwaffe ist bei der Militärparade stark vertreten.

Jedes Jahr im Herbst werden an der traditionsreichen Militärakademie in Wiener Neustadt die neuen Leutnante ausgemustert. Früher gab es dazu auch eine schneidige Militärparade, doch die fiel dem Sparstift zum Opfer. Angesichts der neuen Bedrohung des Terrorstaates Russland für die europäische Sicherheit, investiert die Politik endlich mehr Geld in das Österreichische Bundesheer.

Aus diesem Grund findet morgen, Samstag, ab 15:30 Uhr eine große Militärparade auf der Grazer Straße in der "Allzeit Getreuen" statt, an der auch Österreichs Luftwaffe mit Eurofightern teilnehmen wird.

Insgesamt werden rund 20 Luftfahrzeuge des Heeres (Flächenflugzeuge und Hubschrauber) zu sehen sein, außerdem nehmen rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten mit 60 Fahrzeugen und 90 gepanzerten Fahrzeugen an dem Festakt teil.

