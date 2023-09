Tipp: Flugplatzfest Spitzerberg mit Eurofightern am Wochenende

Noch einmal schlafen, dann ist es soweit: Das Team des Flugsportzentrums Spitzerberg lädt am morgigen Samstag sowie am Sonntag wieder zum traditionellen Flugplatzfest. Als Höhepunkt werden Eurofighter des Bundesheeres erwartet.

Der Spitzerberg gilt als einer der traditionsreichsten Flugplätze Österreichs. Schon vor rund 100 Jahren wurde in der Gegend um den Hundsheimer Kogel nahe Hainburg Segelflug betrieben. Vor einigen Jahren übernahm der Getränkeriese Red Bull den Flugplatz und sicherte so den Fortbestand des Flugsportzentrums. Dessen Team ist schon seit vielen Jahren für die Ausrichtung großartiger Flugplatzfest mit Volksfestcharakter bekannt, die, besonders familienfreundlich, kostenlos besucht werden können, wobei sich die Spitzerberger Flieger natürlich über eine kleine Spende freuen.

Geboten werden ein spannendes Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie ein umfassendes Flugprogramm, an dem auch die Flying Bulls teilnehmen - unter anderem mit F4U Corsair, P-38 Lightning, Cessna 337 Push-Pull und vielen anderen Fluggeräten.

Außerdem gibt es eine Oldtimer-Ausstellung, Hangarführungen und vieles mehr. Den ganzen Tag über können Interessierte auch selbst in die Luft gehen.

Am Samstagnachmittag wird gegen 16 Uhr als besonderer Höhepunkt der Überflug von Eurofighter-Jagdflugzeugen des Österreichischen Bundesheeres erwartet. Die Maschinen nehmen zuvor an der Parade am Tag der Leutnante in Wiener Neustadt teil und werden anschließend die Besucher des Flugplatzfestes am Spitzerberg begeistern.

Bereits 2018 donnerte ein Eurofighter anlässlich des Flugtages über den Spitzerberg und wurde von den Besucher mit frenetischem Applaus empfangen - hier geht's zu unserer damaligen Fotoreportage.

(red)