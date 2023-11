Aus, vorbei: Letzte MD-80 Europas hat sich verabschiedet

Über Jahrzehnte bildeten die DC-9 und die MD-80 das Rückgrat der Flotten europäischer Airlines, darunter die AUA und die SWISSAIR. In den vergangenen Jahren verschwanden die eleganten Zweistrahler mit dem markanten Seitenleitwerk jedoch in Europa nach und nach vom Himmel. Letzter europäischer Betreiber dieses liebevoll auch als "Mad Dog" bezeichneten Typs war European Air Charter (vormals Bulgarian Air Charter). Doch damit ist jetzt Schluss. Der letzte reguläre Passagierflug mit einer MD-80 fand am 21. Oktober statt.

Die Ehre des letzten Passagierflugs einer "Mad Dog" in Europa wurde der LZ-LDP zuteil. Die letzte Rotation führte die Maschine der European Air Charter von Warna nach Hurghada und zurück. Bei ihrer letzten Landung in Bulgarien trug die Maschine die Flugnummer BUC 606. Danach wurde die legendäre "Mad Dog" stillgelegt. Das Schicksal des Flugzeugs und seiner bereits zuvor abgestellten Schwestermaschinen ist unklar. Möglicherweise werden sie für den Verkauf von Ersatzteilen ausgeschlachtet oder als ganze Flugzeuge in jene Länder verkauft, in denen die MD-80 noch immer fliegt, zum Teil als Frachter: Naher Osten, Südamerika, USA, beispielsweise.

Über die "letzte Mad Dog Europas"

Die am 21. Oktober stillgelegte MD-82 mit der Kennung LZ-LDP wurde im September 1990 als I-DACP an die italienische Fluggesellschaft ATI ausgeliefert. Zwei Jahre später übernahm Alitalia den Jet und setzte ihn bis zur Ausmusterung 2010 ein. Danach kaufte Bulgarian Air Charter, die sich später in European Air Charter das Flugzeug und setzte es bis zum 21. Oktober 2023 ein.

Video vom Besuch einer MD-82 der Bulgarian Air Charter auf dem Flughafen Linz im Jahr 2021 - Video: Austrian Wings Media Crew

(red)