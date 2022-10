MD-82 "Mad Dog" der European Air Charter zu Besuch in Graz

Die MD-82 ist eine fliegende Legende und in Europa kaum noch anzutreffen. Noch bis zum 30. Oktober kann man jedoch eines dieser wunderschönen eleganten Flugzeuge bei Tageslicht auf dem Flughafen Graz bestaunen. Die Maschine der European Air Charter (vormals Bulgarian Air Charter) führt nämlich im Auftrag von Reiseveranstaltern Urlaubsflüge nach Griechenland durch. Sie startet in der Früh von Linz (OÖ) aus führt dann "Dreiecksflüge" nach Rhodos und Kreta durch, bei denen sie im Laufe des Tages auch Graz besucht. Austrian Wings lichtete die "Mad Dog", wie sie von den Piloten auch liebevoll genannt wird, bei Postkartenwetter in Graz ab.