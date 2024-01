Austrian Wings feiert Geburtstag: Seit 15 Jahren im Dienste unserer Leser

Bis zu eine halbe Million "eindeutig identifizierte Leser" besuchen mittlerweile pro Monat Austrian Wings. Dabei hat alles wirklich ganz ganz ganz klein angefangen. Von einem solchen Erfolg hätte das Team der ersten Stunde wohl nie zu träumen gewagt. Es war der Sommer 2008, als einige Luftfahrtenthusiasten in einem kleinen Zimmer in einem Haus im niederösterreichischen Bezirk Mödling zusammen saßen und erste Pläne für ein neues Online-Luftfahrtmagazin schmiedeten. Zu diesem Zeitpunkt existierte noch nicht einmal der Name "Austrian Wings", denn der, heute eine durch uns geschützte Marke, wurde erst später fixiert. Neben "klassischer" Berichterstattung mit Foto- und Textreportagen, etablierten wir - nach unserem Kenntnisstand als erstes Online-Luftfahrtmagazin in Österreich - bereits wenige Monate nach dem Start eine eigene Videoschiene, die als "Mediathek" bis heute verfügbar ist. Dieser Bereich ist der gesamten Chefredaktion ein besonderes Anliegen, denn Beiträge mit Bewegtbildern erfreuen sich bei den Usern ausgesprochen großer Beliebtheit - selbst dann, wenn es sich nur um einen kurzen Clip von ein paar Sekunden Dauer handelt. Auch auf Social Media (Twitter & Facebook) sind wir seit über 10 Jahren vertreten. Unsere Facebook-Seite zählt mittlerweile (Stand 14. Jänner 2024) beinahe 20.000 Follower!

Enthusiasmus und Herzblut waren die Eckpfeiler unserer Gründerväter und am 14. Jänner 2009 - also exakt heute vor 15 Jahren - ging Austrian Wings schließlich - betrieben von einem hochmotivierten Team - online.

Ein bis heute unverrückbarer Grundsatz ist, dass Austrian Wings absolut unabhängig gegenüber öffentlichen und privatrechtlichen Einrichtungen ist - mitunter wohl auch zum Leidwesen mancher Presseabteilungen, die uns weder mit der Drohung "keine Inserate mehr zu schalten" noch sonst wie unter Druck setzen konnten und können, wenngleich sie das oft genug versucht haben.

Doch genau DIESE geradlinige Gangart macht, neben einem Fokus auf Fakten und Rückgrat des Teams, den besonderen Wert von Austrian Wings für unsere Leserinnen und Leser aus. Gerade im Zeitalter der "Fake News" ist es wichtig, sich auf hochwertige und korrekte Berichterstattung verlassen zu können. Dafür stehen wir. "Hofberichterstattung" gab's und gibt's bei Austrian Wings nicht. Ebenso pfeifen wir auf "Gendern" (das übrigens vom größten Teil der normalen Menschen abgelehnt wird - sogar in der LGBTI-Community) oder die unsägliche "Politische Korrektheit", die nichts anderes als eine Form der - vorauseilenden - (Selbst-)Zensur darstellt.

Wir fühlen uns vielmehr dem Motto des renommierten "Spiegel", der in der Medienbranche als das "Sturmgeschütz der Demokratie" gilt, verpflichtet: "Sagen, was ist". Und zwar egal, wem es gefällt oder nicht. Wir sind nur den objektiven Fakten verpflichtet (für - natürlich klar als solche gekennzeichnete - Meinungsbeiträge gibt es die Kategorie "Punktlandung", in der sich die Autoren des Stilmittels des Kommentars bedienen) und das ist heute, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, angesichts der antisemitischen Hetze gegen Israel, dessen Luftwaffe einen Verteidigungskrieg gegen den radikal-islamischen Terror führen muss, wichtiger denn je.

"Journalismus bedeutet, etwas zu veröffentlichen, von dem andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist PR.“

(vermeintlich: George Orwell, tatsächlicher Verfasser unbekannt)

Diesem Prinzip sind wir in den vergangenen 15 Jahren treu geblieben und werden es auch künftig so halten.

Auch, wenn unser Konzept, wie gesagt, so manchem Pressesprecher der Branche durchaus Kopfzerbrechen bereitet hat, so konnten wir uns dennoch - oder gerade deswegen! - einen guten Ruf als hochwertiges Fachmagazin mit Ecken und Kanten erarbeiten.

Anlässlich unseres 10. Geburtstages vor 5 Jahren gratulierten die bedeutendsten Manager der Branche - vom (damaligen) AUA-Vorstand Alexis von Hoensbroech über die ACA bis hin zu den Flughafen Wien Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner.

Denn für die hohe Qualität von Austrian Wings spricht ganz klar: In den bisher 15 Jahren unseres Bestehens wurden wir kein einziges Mal geklagt. Manche Anwälte und Unternehmen drohten zwar mit Klage, verzichteten dann aber angesichts der offensichtlichen Ausweglosigkeit dieses Unterfangens doch auf rechtliche Schritte. Vermutlich wollten sie sich auch die Blamage einer allfälligen Berichterstattung über ihre Niederlage vor Gericht ersparen - eigentlich schade, dass etwa Turkish Airlines nach dem Absturz von Bischkek gekniffen hat, nachdem man versucht hat, auf unsere Berichterstattung Einfluss zu nehmen ...

Unsere Datenbank umfasst mittlerweile fast 38.000 Beiträge - von der Kurzmeldung bis zur umfangreichen Videoreportage. Und wir haben nur deshalb so viele Beiträge, weil sie von IHNEN liebe Leserinnen und Leser auch entsprechend nachgefragt werden, wie unsere Statistiken zeigen. Dafür ein großes Dankeschön an Sie.

An dieser Stelle sei auch Dank an jene verdienten Mitstreiter ausgesprochen, die leider nicht mehr für Austrian Wings tätig sind, weil ihnen berufliche und/oder familiäre Verpflichtungen keine Zeit mehr lassen. Auch sie haben maßgeblich zum Erfolg von Austrian Wings beigetragen.

In diesem Sinne: Prost! Zum Wohle! L'Chaim!

Auf die nächsten 15 Jahre.

Ihre Chefredaktion