Emirates baut Verbindungen nach Australien aus

Ab dem 1. Oktober startet der zweite A380-Flug EK430 von Emirates nach Brisbane um 02:30 Uhr in Dubai und kommt um 22:20 Uhr in Brisbane an. Der Emirates-Rückflug EK431 startet in Brisbane um 01:55 Uhr und kommt in Dubai um 10:05 Uhr an.

Der zusätzliche Flug nach Perth wird mit einer Emirates Boeing 777-300ER durchgeführt. Ab dem 1. Dezember startet der Emirates-Flug EK424 um 9:15 Uhr in Dubai und erreicht Perth am folgenden Tag um 9:05 Uhr. Der Emirates-Rückflug EK425 startet in Perth um 6:00 Uhr und kommt in Dubai um 13:10 Uhr an. Es handelt sich bei allen Zeiten um Ortszeiten.

Mit dem Ausbau des A380-Betriebs nach Brisbane und der Wiederaufnahme des zweiten Emirates-Fluges nach Perth erhöht die Airline die wöchentliche Kapazität nach Australien um weitere 6.900 Sitze und bedient damit die wachsende Nachfrage nach internationalen Flügen über Dubai und darüber hinaus in das weltweite Streckennetz der Airline mit über 140 Zielen.

Premium Economy auf Flügen nach Melbourne

Ab dem 1. Februar bietet Emirates auf den Flügen EK408 und EK409 einen zusätzlichen Premium-Economy-Service zwischen Dubai und Melbourne an. Die Einführung des zusätzlichen Premium-Economy-Services nach Melbourne ist Teil des millionenschweren Umrüstungsprogramms von Emirates, in dessen Rahmen insgesamt 126 Flugzeuge, darunter 67 A380 und 53 Boeing 777, mit Premium-Economy-Kabinen ausgestattet werden sollen. Derzeit sind 22 A380 mit Emirates Premium Economy Kabine ausgestattet.

Emirates Premium Economy Erlebnis

Jeder der 19,5-Zoll-Sitze in der Premium Economy Class ist so konzipiert, dass er optimalen Komfort und Halt bietet, mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen, einer Fußstütze und einer großzügigen Liegeposition. Jeder Sitz ist mit einem 13,3-Zoll-Bildschirm ausgestattet sowie mit Ladestationen an den Sitzen und einem Cocktailtisch aus Walnussholz. Das Dekor ist vom Emirates-Privatjet-Service inspiriert, mit cremefarbenem Leder und einer Holzverkleidung ähnlich der Business Class.

Emirates bedient Australien derzeit mit 63 wöchentlichen Flügen nach Brisbane, Perth, Sydney und Melbourne. Durch einen Mix aus A380- und Boeing 777-Flugzeugen können 56.000 Passagiere pro Woche von und zu diesen Großstädten befördert werden.

(red / EK)