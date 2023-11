Flughafen Wien: Vorerst KEINE Rückkehr von Emirates A380 nach Österreich

Mehr als 9 Jahre ist die offizielle Erstlandung des Emirates A380 auf dem Flughafen Wien nun her. Vor gut 7 Jahren nahm die Airline den Regelbetrieb mit dem Muster nach Wien auf. Corona setzte dem ein Ende.

Nicht nur Austrian Wings war mit zahlreichen Fotografen und Redakteuren bei der offiziellen Erstlandung des A380 am 26. Mai 2014 auf dem Flughafen Wien vertreten, sondern auch tausende Schaulustige aus dem In- und Ausland. Rund zwei Jahre später, am 1. Juli 2016 war es dann soweit: Emirates flog seither regelmäßig mit seinem Flaggschiff nach Wien.

Mit dem Höhepunkt der bis heute andauernden Corona-Pandemie war es dann vorbei mit dem A380 von Emirates in Wien. Die Flugverbindungen wurden temporär komplett eingestellt. Seit der Wiederaufnahme fliegt Emirates "nur" mit der kleineren Boeing 777 nach Wien.

Im großen Austrian Wings Interview Ende 2022 meinte die neue Emirates-Österreich-Chefin Elisabeth Zauner, dass sie hoffe, dass Emirates "ab Jänner 2023" wieder mit dem A380 nach Wien fliegt. Doch diese Hoffnungen wurden leider enttäuscht. Eine Rückkehr des Emirates A380 auf den Flughafen Wien ist nicht in Sicht, wie eine Sprecherin der vom Unternehmen beauftragten Medienagentur auf Anfrage gegenüber Austrian Wings mitteilte. Denn der A380 werde derzeit auf anderen Strecken "stärker benötigt" um die "hohe Nachfrage" abdecken zu können.

"Der Emirates A380 ist ein faszinierendes Flugzeug, das nicht nur unter Aviation-Fans Begeisterung auslöst – darum verstehen wir natürlich, dass eine Rückkehr des A380 nach Wien mit Spannung erwartet wird. Wir bei Emirates evaluieren die Auslastung und Reisetrends auf allen Routen kontinuierlich, um Flugkapazitäten bestmöglich zu planen und unsere Flugzeuge so effizient wie möglich einzusetzen. Das hat zur Auswirkung, dass der A380 auf anderen Strecken wie z.B. nach Australien derzeit stärker benötigt wird, um die hohe Nachfrage nach diesen Destinationen zu decken. Wann der A380 nach Wien zurückkehren wird, ist daher noch nicht festgelegt – wir würden uns auf alle Fälle aber auch über eine baldige Rückkehr des Emirates-Flaggschiffs nach Wien freuen", so das charmante Statement der Airline.

(red)