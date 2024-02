Betriebsversammlung: AUA muss über 100 Flüge streichen

Am Freitag findet eine Betriebsversammlung des Bordpersonals der AUA statt. Von den dadurch entstandenen Flugstreichungen sind rund 12.000 Passagiere betroffen.

Der Betriebsrat Bord der Austrian Airlines und die Gewerkschaft Vida haben die Piloten und Flugbegleiter der Austrian Airlines für Freitag zu einer Betriebsversammlungen aufgerufen. Hintergrund sind arbeits- und dienstrechtliche Belange respektive die Arbeitsbedingungen. Als Folge fallen mindestens 112 Flüge mit gut 12.000 gebuchten Passagieren aus. Das Management der AUA hat jedoch bereits Vorkehrungen getroffen.

Sprecherin Anita Kiefer gegenüber "Austrian Wings": "Aufgrund einer Betriebsversammlung des Betriebsrats Bord und der Gewerkschaft vida für das fliegende Personal kommt es am Vormittag des 1. März 2024 bedauerlicherweise zu Anpassungen im Austrian Airlines Flugplan. Austrian Airlines hat die betreffenden 112 Flüge bereits aus dem System genommen und die 12.000 betroffenen Fluggäste informiert sowie umgebucht. Wir hoffen, dass sich die Betriebsversammlung auf den Vormittag des 1. März beschränkt. Kurzfristig kann es darüber hinaus noch zu Anpassungen im Austrian Airlines Flugplan kommen. Fluggäste werden daher gebeten, den Flugstatus rechtzeitig auf der Website austrian.com, der Austrian App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu überprüfen. Passagiere, die über ein (Online-)Reisebüro gebucht haben, mögen das jeweilige Reisebüro kontaktieren. Austrian Airlines entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Unternehmensseitig werden alle Anstrengungen getroffen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten."

(red)