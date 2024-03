In wenigen Stunden geht in Schwechat die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der AUA über die Bühne.

Deshalb musste die AUA 110 Flüge streichen und mehr als 9.000 Passagiere umbuchen. Um die Zahl der Flugstreichungen in Grenzen zu halten, mietet die AUA außerdem Fluggerät im Wetlease von anderen Fluglinien an. So werden im Laufe des heutigen Tages beispielsweise zahlreiche AUA-Flüge von Flugzeugen und Crews der lettischen Air Baltic durchgeführt.

Air Baltic betreibt eine moderne Flotte, die ausschließlich aus Airbus A220 besteht.

(red)