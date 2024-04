Am zweiten Tag: AUA-Flugausfall wegen technischer Probleme mit geleaster Maschine

Erst am vergangenen Samstag wurden zwei ATR 72-600 der schwedischen Braathens Regional Airways von Schweden nach Wien überstellt. Seit gestern sind die beiden hochmodernen Turboprops für die AUA im Einsatz - wir berichteten. Doch eine der beiden Maschinen, die SE-MKI ist schon am zweiten Tag defekt. Das führte dazu, dass die AUA eine Rotation in die kroatische Hauptstadt Zagreb (Deutsch: Agram) streichen musste. Die "Kilo India" (es dürfte sich nur um ein kleineres Problem handeln) wurde bereits von Wien nach Malmö überstellt.

Braathens Regional Airways wird ein Ersatzflugzeug nach Wien schicken. Bei der AUA bestätigt man die Austrian Wings Informationen und betont, dass die Rotation nach Zagreb die einzige sei, die wegen des Ausfalls der Maschine gestrichen werden musste.

(red)