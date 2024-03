AUA-Streik: Flughafen Wien ermöglicht kostenlose Stornierungen von Parkplätzen

Wer am Flughafen Wien einen Parkplatz online vorab gebucht hat, aber aufgrund der Streiks seine Reisepläne ändern muss, kann diese Parkplatzbuchung kostenlos stornieren. Bereits abgeflogene Passagiere, die ihr Kfz schon am Flughafen Wien abgestellt haben und nun streikbedingt einem längeren Reiseaufenthalt – und damit auch einer längeren Parkdauer – ausgesetzt sind, erhalten die Kosten für die zusätzliche Parkzeit vom Flughafen Wien zurück.

Dafür reicht ein E-Mail mit der Online-Parkplatzbuchung bzw. mit einer Bestätigung der Flug-Umbuchung an parking•@•viennaairport.com. Mit dieser raschen und einfachen Lösung unterstützt der Flughafen Wien alle von den Flugplanänderungen betroffenen Streikopfer bei Austrian Airlines, so der Flughafen Wien in einer Aussendung.

(red)