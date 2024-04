Florian Heindl wird neuer CFO der FACC AG

Der 41-jährige Absolvent der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und graduierte Chartered Financial Analyst (CFA) kann auf eine langjährige Karriere im Finanzsektor verweisen und war bereits von November 2016 bis April 2022 bei der FACC AG als Vice President für die Bereiche Treasury, Investor Relations und Enterprise Risk Management tätig.



„Die FACC AG konnte mit Florian Heindl als neuem CFO einen ausgewiesenen Experten und erfahrenen Manager im Finanzsektor gewinnen, der zugleich das Unternehmen hervorragend kennt. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Vorstandsteam und wünsche Herrn Heindl viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, betont CEO Robert Machtlinger.



„Die FACC AG zählt seit Jahren zu den führenden Luftfahrtunternehmen weltweit. Ich freue mich als neuer CFO darauf, gemeinsam die Weichen zu stellen, dieses Wachstum auch in Zukunft erfolgreich fortzusetzen und gleichzeitig gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen die Profitabilität konsequent zu steigern“, unterstreicht Florian Heindl.



Luftfahrtindustrie vor starkem Wachstum

Mit einer internationalen Nachfrage nach über 40.000 neuen Flugzeugen bis zum Jahr 2042 steht die Luftfahrtindustrie vor einem weiteren, sehr positiven Wachstum. Davon profitiert auch die FACC, deren Orderbuch derzeit einen Umfang von 5,8 Mrd. US Dollar aufweist. Zu den wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre wird es zählen, diesen Ramp-up erfolgreich zu managen. Mit der nun erfolgten Verstärkung des Vorstandsteams ist die FACC AG auch weiterhin auf Kurs, ihre Wachstumsziele zu erreichen.

