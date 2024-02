Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Der erzielte Jahresumsatz ist der dritthöchste Umsatz in der Geschichte des Unternehmens und spiegelt die rasche Erholung der internationalen Luftfahrtindustrie wider. Das EBIT in der Höhe von 17,5 Mio. € wurde im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 mehr als verdreifacht, ist allerdings von inflationär bedingten Kostensteigerungen sowie einer herausfordernden globalen Materialversorgung in der Lieferkette belastet.



Positives Marktumfeld

Starke Bauratensteigerungen bei allen großen Luftfahrtunternehmen weltweit führten im Jahr 2023 zu einem Rekord an Auftragseingängen. Aufgrund der hohen Auftragslage konnte die FACC im Geschäftsjahr 2023 um +536 Mitarbeiter wachsen – das Langzeit-Orderbuch verfügt über ein Rekordvolumen von über 5,8 Mrd. USD. Das Wachstum der internationalen Luftfahrtindustrie wird sich nach derzeitigen Prognosen auch in den folgenden Jahren fortsetzen.



Ausblick

Entsprechend den allgemeinen Prognosen sowie erhaltenen Kundenforecasts erwartet das FACC Management für das Geschäftsjahr 2024 ein weiteres Umsatzwachstum von 10 – 15 % sowie eine weitere Verbesserung der Ertragslage.

(red / FACC)