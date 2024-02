35 Jahre FACC: Innovation in der Luftfahrtindustrie made in Austria

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Seit bereits 35 Jahren ist die FACC am internationalen Markt erfolgreich. Alle großen Luftfahrthersteller wie Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, COMAC, Collins, Rolls Royce oder Pratt & Whitney vertrauen auf das Know-how des österreichischen Luftfahrtspezialisten, der von Beginn an mit Leichtbau-Innovationen für erhebliche Gewichtseinsparungen und damit verbunden einen geringeren Treibstoffverbrauch im Flugbetrieb sorgt. In den frühen 80-er Jahren setzte ein Team von Visionären des Skiherstellers Fischer auf die Erforschung belastbarer und ultraleichter Materialien – genau diese Technologien wurden disruptiv in der Luftfahrtindustrie zur Anwendung gebracht. Am 1. Oktober 1989 wurde die damals eigenständige Abteilung aus dem Ski Konzern Fischer ausgegliedert und die FACC (damals als Kurzform von „Fischer Advanced Composite Components“) als 100% Tochter von Fischer gegründet.



„Der Spirit, beste Lösungen für ihre Kunden anzubieten und neue Geschäftsfelder zu finden, zeichnet die FACC auch nach 35 Jahren noch aus,“ betont CEO Robert Machtlinger: „Die Luftfahrtindustrie entwickelt sich in den letzten Jahren äußerst dynamisch. Leichtbau als Querschnittstechologie zur Erfüllung der Klimaziele in der Luftfahrt ist gefragter denn je. Mit unseren weltweiten Kunden im Kernsegment – der zivilen Luftfahrt – und neuen Playern am Markt (UAM und Space) können wir als Partner aller großen OEM’s mit unserer Innovationskraft dazu beitragen, Fliegen noch nachhaltiger zu gestalten. Mit den Möglichkeiten und Perspektiven eines globalen Unternehmens mit Standorten auf der ganzen Welt sind wir heute sehr gut aufgestellt, die globalen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie zielgerichtet zu erfüllen.“



Die Zukunft im Fokus

35 Jahre Unternehmensgeschichte sind vor allem Anlass, nach vorne zu blicken: Die Luftfahrtindustrie ist derzeit auf Jahre ausgebucht. Davon profitiert auch die FACC mit einem Rekordauftragsstand von 5.8 Milliarden USD. Dieses Wachstum wird auch in Zukunft anhalten – bis zum Jahr 2042 besteht in der zivilen Luftfahrt ein Bedarf an über 40.000 neuen Flugzeugen. Die nächste Generation an Flugzeugen wird im Bereich Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Das große Ziel der internationalen Industrie ist eine Senkung der CO 2 Emissionen um 75% bis zum Jahr 2050 – FACC Leichtbau wird hierbei wesentlich zur Zielerreichung beitragen.



Committed to the Sky – at all levels

Bereits im Jahr 2021 hat die FACC strategische Weichen für die Zukunft gestellt und zusätzlich zum Kernsegment der zivilen Luftfahrt erfolgreich die neuen Bereiche Urban Air Mobility und Space zu erschließen begonnen. Besonders im städtischen Bereich steht die Luftfahrt vor einer Revolution. Der FACC ist es gelungen, mit zahlreichen Aufträgen führender eVTOL Hersteller (Drohnen und Lufttaxis) wesentlich an der Entwicklung dieser neuen Mobilitätsysteme mitzuwirken. Bis zum Jahr 2050 werden voraussichtlich 68 % der Bevölkerung in Megastädten mit über 10 Millionen Einwohnern leben und einen entsprechenden Bedarf an urbaner Mobiliät haben. Der UAM Markt hat ein enormes Wachstumspotential, Analysten schätzen das UAM Marktsgement ab dem Jahr 2040 auf eine jährliche Größe von ca. 50 Milliarden USD.



Unternehmenskultur als Erfolgsgarant

Wesentlicher Erfolgsgarant der FACC ist die Unternehmenskultur. „Was uns alle auszeichnet, ist die Passion für Leichtbau und die Luftfahrt – und der Anspruch, maßgeschneiderte innovative Lösungen für unsere weltweiten Kunden zu entwickeln“, zeigt sich CEO Robert Machtlinger überzeugt. Mit 3.500 Mitarbeiter aus 45 Nationen ist die FACC für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt. Zur DNA der FACC-Crew zählt neben der Innovationskraft auch ihre Zuverlässigkeit, ihr Know-how sowie maximale Effizienz und Qualität – alles wichtige Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche zukünftige Entwicklung der FACC.

(red / FACC)