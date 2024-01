FACC entwickelt und fertigt wesentliche Komponenten für eVTOL von Eve Air Mobility

Eve Air Mobility (NYSE: EVEX und EVEXW) widmet sich der Beschleunigung des Urban Air Mobility (UAM) Ökosystems. Das eVTOL-Flugzeug des Unternehmens ist für die Beförderung von vier Passagieren und einem Piloten ausgelegt. Im September dieses Jahres hat die FACC den Auftrag für die Entwicklung und Produktion des Höhen- und Seitenleitwerks und der beweglichen Teile (Seiten- und Höhenruder) sowie des Querruders erhalten. Der gesamte Auftrag hat ein Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich.



„Wir bedanken uns bei Eve für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns darauf, unser Know-how als langjähriger Partner der internationalen Luftfahrtindustrie sowie unsere Erfahrung im Bereich Urban Air Mobility einzubringen“, betont FACC CEO Robert Machtlinger.



FACC als innovativer Fertigungspartner

Für die Produktion der Leichtbaukomponenten setzt FACC auf innovative Fertigungstechnologien mit kurzen Durchlaufzeiten, die hohe Stückzahlen und einen schnellen Ramp-up ermöglichen.



FACC baut Marktposition im Bereich Urban Air Mobility weiter aus

Die FACC will sich im Rahmen ihrer Strategie 2030 als Hightech-Anbieter von Leichtbaulösungen in den neuen Wachstumsbereichen Urban Air Mobility und Space am internationalen Markt etablieren. Mit diesem Auftrag baut die FACC ihre Marktposition im Bereich UAM weiter aus und ist auf dem besten Weg, sich unter den Top 50 Luft- und Raumfahrtkonzernen weltweit zu etablieren, derzeit liegt man unter den Top 100.

