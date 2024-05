FACC baut strategische Partnerschaft mit Embraer weiter aus und erhält Best Supplier Award

Embraer ist ein weltweit tätiges Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Hauptsitz in Brasilien, das in der zivilen Luftfahrt sowie im Bereich Verteidigung und Sicherheit tätig ist. Im Rahmen der jährlichen Embraer Suppliers Conference von Embraer in Brasilien wurde die FACC mit dem Best Supplier Award in der Kategorie Structures ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand am 29. und 30. April statt und hob vor allem die Effizienz von Unternehmen als Schlüssel zum Erfolg in der Luftfahrtindustrie hervor.



"Die Auszeichnung unterstreicht die hervorragenden Leistungen der FACC in den letzten Jahren. Die Tatsache, dass wir als bester Lieferant in der Kategorie ‚Structures‘ ausgezeichnet wurden, macht uns stolz und dankbar. Als führender Lieferant von Embraer in Österreich freuen wir uns sehr darauf, diese Partnerschaft in Zukunft weiter zu stärken“, betont CEO Robert Machtlinger.



"Der Embraer Suppliers Award ist das Ergebnis unserer Unternehmenskultur: Sicherheit und Qualität kommen immer an erster Stelle. Nicht nur in der Lieferkette, sondern in allem, was wir tun, unter Einbeziehung unseres Teams, unserer Partner, Kunden und Stakeholder. So bleiben wir erfolgreich", erklärt Roberto Chaves, Executive Vice-President of Global Procurement and Supply Chain bei Embraer.



Darüber hinaus wurde die FACC in das Embraer Supplier Advisory Council aufgenommen, ein strategisches Gremium, in dem die ausgezeichneten Zulieferer gemeinsam mit den Führungskräften von Embraer Herausforderungen, Chancen und Strategien diskutieren, um das volle Potenzial von Embraer zu erschließen.



FACC als führender Partner von Embraer in Österreich

FACC liefert seit vielen Jahren Produkte und Lösungen an Embraer, darunter auch Flügelkomponenten wie Spoiler und Querruder. Neben dem Bereich Aerostructures ist die FACC auch Tier-1-Supplier von Embraer für Business Jet Interior Solutions. Aufgrund der starken Ratensteigerungen wird diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut und das Produktionsvolumen von FACC für Embraer deutlich erhöht. In Österreich ist die FACC der größte Zulieferer von Embraer, eine Partnerschaft, von der auch andere österreichische Unternehmen profitieren, da die FACC Verträge mit österreichischen Zulieferern wie F/LIST, Antemo, Isovolta und vielen anderen abgeschlossen hat.



Mobilität der Zukunft

Anfang dieses Jahres erhielt die FACC einen Auftrag von Eve Air Mobility - einem von Embraer gegründeten Unternehmen - zur Herstellung wesentlicher Komponenten für das eVTOL des Unternehmens. Dies umfasst die Entwicklung und Produktion des Höhen- und Seitenleitwerks und seiner beweglichen Teile (Seiten- und Höhenruder) sowie des Querruders. Dieser Auftrag unterstreicht einmal mehr die enge Zusammenarbeit im neuen Wachstumssektor Urban Air Mobility.

(red / FACC)