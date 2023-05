Tipp: Ramstein-Podcast zum deutschen Podcastpreis vorgeschlagen

Beschreibung des Podcast: Vom Flugtagunglück 1988 in Ramstein (Kreis Kaiserslautern) hat in der Pfalz fast jede und jeder gehört, viele waren vor Ort oder kennen jemanden, der es war. Mit 300.000 Besuchern war es ein unglaublich großes Event. Bei der Flugshow stießen zwei Jets zusammen, brennendes Kerosin und Trümmerteile stürzten ins Publikum. Mehr als 500 Menschen wurden teils schwer verletzt, mindestens 70 verloren ihr Leben. Für viele war das erst der Anfang. Denn im Rettungswesen, in der politischen Aufarbeitung und im Umgang mit den Opfern wurden viele Fehler gemacht. Im Doku-Podcast „Die Katastrophe von Ramstein“ erzählen wir die Geschichten von Betroffenen, ihren Angehörigen und Helfern, sowie der Verantwortlichen. Es geht um Schuld, Verantwortung und darum, wie das Unglück den Umgang mit Katastrophen beeinflusst hat.

