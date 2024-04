Lufthansa Cargo setzt weiterhin auf die Frachtabfertigung des Flughafen Wien

Lufthansa Cargo setzt bereits seit 2010 auf die Frachtabfertigungsdienste des österreichischen Hauptstadtflughafens. Neben General Cargo und Post werden vor allem temperatursensible Pharmasendungen und Gefahrgut über Wien geroutet. Die Frachtairline verbindet den Flughafen Wien derzeit mit über 1000 Flügen pro Woche zu 127 Destinationen in Asien, Afrika, Europa und Nordamerika. Dabei nutzt Lufthansa Cargo den Frachtraum der Austrian Airlines. Außerdem wird der Standort als Hub für ein umfassendes Netzwerk an Road Feeder Services vor allem in die CEE-Region genutzt.

„Nicht nur in der Passagierabfertigung und im Gepäckhandling, sondern auch in der Frachtabfertigung bietet der Flughafen Wien eine hohe Servicequalität. Wir freuen uns daher, dass wir damit bei Lufthansa Cargo punkten und unsere gute Zusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre fortsetzen können. Mit effizienten Abfertigungsprozessen, schnellen Umschlagszeiten und einem breiten Dienstleistungsangebot sind wir im Frachtbereich gut aufgestellt und sehen besonders mit unserem Pharma Handling Center hohes Wachstumspotential“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der Flughafen Wien ist ein leistungsfähiges Ost-West Drehkreuz mit schnellen Abfertigungszeiten. Er gehört damit zu unseren wichtigsten Drehkreuzen in Europa. Die Abfertigungsdienstleistung beinhaltet einen 24/7 Kundenservice, Monitoring sowie wöchentliche Qualitätsabgleiche. Dank dieser zuverlässigen und engen Zusammenarbeit können wir unseren Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu den Frachtmärkten vornehmlich in Südostasien bieten. Das Pharma Handling Center am Flughafen bietet zudem ideale Voraussetzungen für unsere wachsenden Tonnagen im Pharmabereich“, sagt Theresa Schlederer, Director Austria bei der Lufthansa Cargo AG.

Am Flughafen Wien profitiert Lufthansa Cargo von einer modernen Infrastruktur, sehr kurzen Wegen sowie schnellen Durchlaufzeiten beim Zoll, was die Abfertigungszeiten erheblich verkürzt. Innerhalb des Lufthansa-Verbunds ist der Flughafen Wien damit sowohl der pünktlichste Hub also auch das Drehkreuz mit den schnellsten Handling- und Transitzeiten. Lagerhallen sowie LKW-Rampen ermöglichen einen raschen und direkten Zugang zum dichten Roadfeeder-Netzwerk des Flughafen Wien, über das 23 Länder in nur 36 Stunden erreichbar sind.

„Mit einem Tonnage-Anteil von fast 40 Prozent im Jahr 2023 ist die Lufthansa Cargo für den Flughafen Wien der größte Kunde. Die Vertragsverlängerung ist daher von großer Bedeutung und zusammen mit den Topwerten bei Geschwindigkeit und Effizienz des Handlings eine Bestätigung für unsere Qualität und auch ein deutliches Signal in den Markt. Wir bedanken uns sehr für das Vertrauen, und setzen auch in Zukunft alles daran, unsere Services mit Fokus auf die Kunden weiterzuentwickeln“, sagt Michael Zach, Leiter der Abfertigungsdienste der Flughafen Wien AG.

Über den Cargo-Hub Flughafen Wien

Mit seiner geografisch günstigen Lage in Europa hat sich der Flughafen Wien als wichtiges globales Frachtdrehkreuz für Mittel- und Osteuropa etabliert. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines angeflogen. Der Standort bietet mit seiner 24-Stunden-Betriebsbereitschaft schnelle Umschlagzeiten an. Für die Luftfracht stehen 10 Flugzeugstellplätze der Kategorie F (Boeing 747, Antonow 124) in unmittelbarer Nähe zum Abfertigungsgebäude zur Verfügung. Der Flughafen ist fest im europäischen Netz der Luftfrachtersatzverkehre verankert. Innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden werden die wichtigsten Verbraucher- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas erreicht. Die in Wien börsennotierte Betreibergesellschaft Flughafen Wien AG ist mit mehr als 5.400 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in seiner Region.

