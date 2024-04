Flughafen Wien mit kräftigem Passagierplus im März 2024

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen weiter zu: Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen um 11,8% auf 2.875.104 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und um 7,6% auf 2.206.619 Reisende am Standort Wien gegenüber dem März des Vorjahres (trotz der Auswirkungen der Streiks bei Austrian Airlines Ende März).