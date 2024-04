Flughafen Wien lädt zum Airport Job Day am 18. April 2024

Beim fünften „Airport Job Day“ am 18. April 2024 am Flughafen Wien dreht sich alles rund um Jobs in den Bereichen IT, Technik und Bau: Berufseinsteiger, Quereinsteiger und Spezialisten können sich über offene Stellen informieren, erste Gespräche mit dem Recruiting und Beschäftigten am Airport führen und im Optimalfall gleich einen Termin für ein weiterführendes Gespräch vereinbaren.

Über 200 verschiedene Berufsbilder am Airport

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und beschäftigt Menschen in über 200 Berufsbildern, von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte im technischen Bereich und viele weitere Berufe. Derzeit arbeiten am Airport rund 5.000 Menschen aus über 50 Nationen. Neben passagiernahen Tätigkeiten nimmt der Flughafen Wien aktuell vor allem neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen IT, Technik und Bau auf. Auch Lehrlinge sind immer herzlich willkommen.

Airport Job Day am 18. April 2024

Beim „Airport Job Day“ am 18. April 2024 im Vienna Airport Conference & Innovation Center erhalten Interessierte viele Informationen und Einblicke in die Tätigkeiten in den Bereichen IT, Technik und Bau aus erster Hand von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den jeweiligen Fachbereichen. In mehreren Sessions präsentieren die verschiedenen Abteilungen fachspezifische Themen wie Software-Entwicklung für den Flughafenbetrieb, Digitalisierung in der Instandhaltung, sowie die Rolle der Bauabteilung des Flughafens in der AirportCity. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Bei Interesse können vor Ort erste Gespräche mit dem Recruiting-Team der Flughafen-Personalabteilung geführt werden. Die Veranstaltung dauert von 16.00 bis 19.00 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Vorab anmelden und kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen

Auf der Website https://karriere.viennaairport.com/airport-job-day-it-technik-bau können sich Interessierte schon vorab anmelden und zwischen den Fachbereichen IT, Technik oder Bau wählen. Wer sich gleich registriert, kann beim Airport Job Day entweder kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen.

Alle Informationen auf karriere.viennaairport.com

Alle Informationen zum Airport Job Day auf https://karriere.viennaairport.com/airport-job-day-it-technik-bau, weitere Informationen zu Jobs und Karrieremöglichkeiten am Flughafen Wien unter https://karriere.viennaairport.com/ oder https://karriere.viennaairport.com/lehre.

