70 Jahre Flughafen Wien: Buch "Der Flughafen Wien in Bildern von 2005 bis 2006" erschienen

Kurz vor Erscheinen dieses Buches feierte der Flughafen Wien sein 70-jähriges Bestehen. Mit mehr als 29 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Flughafen Wien Schwechat heute Österreichs modernster und größter Airport. Dabei waren seine Anfänge im Jahr 1954, damals übergab die Royal Air Force den von ihr genutzten Flugplatz offiziell an die Republik Österreich, durchaus bescheiden. Vier Jahre später, 1958, hob die neue Austrian Airlines von hier mit einer Vickers Viscount zu ihrem Erstflug nach London ab.

Weniger als 20 Jahre später war der Flugverkehr dann so stark, dass die zweite Piste (16/34) eröffnet werden konnte. Austrian Airlines wuchs über die Jahrzehnte ebenfalls. Auch in der jüngeren Vergangenheit hat sich viel auf dem Flughafen Wien Schwechat getan ‒ sei es die Eröffnung des neuen Towers 2005 oder der Bau des Skylink (heute:Terminal 3), der im gleichen Jahr begann und 2012 abgeschlossen wurde. Aber auch bei den Flugzeugtypen, die Wien ansteuern, gab und gibt es eine kontinuierliche Veränderung. Viele Maschinen, die noch vor wenigen Jahren das Bild am Flughafen dominierten (etwa DC-9, MD-80, Boeing 707, 727, 737 Classic, 747-200, CRJ, Fokker 70/100, etc …), sind heute weitgehend vom Himmel verschwunden. Die Geschichte des Flughafens Wien ist natürlich untrennbar mit der Entwicklung der größten österreichischen Fluggesellschaft, der Austrian Airlines, verbunden.

Heute, 66 Jahre nach ihrem Erstflug nach dem Krieg, steuert die Airline mit der rot-weiß-roten Heckflosse 110 Destinationen, darunter 93 kontinentale sowie 18 interkontinentale Ziele, an und hat 66 Jets in ihrer Flotte. So viel sei verraten: Kaum eines der im Buch „Der Flughafen Wien in Bildern von 2005 bis 2006“ abgebildeten AUA-Flugzeuge steht heute noch im Dienst. Auch diesbezüglich ist es also eine Fundgrube für luftfahrthistorisch interessierte Personen und Flugzeugliebhaber. In seinem präzise recherchierten Bildband „Der Flughafen Wien in Bildern von 2005 bis 2006“ beleuchtet der Autor diese Entwicklung in beeindruckenden, teils einzigartigen, Fotos, die mitunter schon luftfahrtgeschichtlichen Charakter haben ‒ etwa die berühmte „Air Force One“ des US-Präsidenten in Wien.

Das neue Buch lässt zwei bedeutende Jahre in der jüngeren Vergangenheit des größten und wichtigsten österreichischen Flughafens noch einmal ausführlich Revue passieren. 39 hochwertige Fotografien auf Qualitätspapier (170g/m2) mit zahlreichen Detailinformationen geben einen umfassenden Einblick in die Höhepunkte dieser beiden Jahre auf dem Flughafen Wien.

