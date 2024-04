Buchneuerscheinung: "Der historische Jubiläumsflugtag von Fischamend im Juni 2009"

Das niederösterreichische Fischamend war neben Wien Aspern und Wiener Neustadt eine der Wiegen der österreichischen Luftfahrt. Doch die Geschichte der einstigen k.u.k. Militäraeronautischen Anstalt, die in unmittelbarer Nähe des heutigen Wiener Flughafens lag, ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Das mittlerweile 11. Buch des österreichischen Luftfahrtfotografen und Fotoreporters Patrick Huber beleuchtet nicht nur die Geschichte dieser militärischen Einrichtung der k.u.k. Monarchie detailreich, sondern legt den bildlichen Fokus vor allem auf den Jubiläumsflugtag von 2009, der anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der Militäraeronautischen Anstalt stattfand.

Im Jahr 1909 ‒ Kaiser Franz Joseph I. herrschte noch über den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn mit seinen rund 51 Millionen Einwohnern ‒ wurde im etwa 25 Kilometer von der damaligen Reichshauptstadt Wien entfernt gelegenen Fischamend die erste Militäraeronautische Luftfahrtforschungsanstalt der k.u.k. Monarchie gegründet. Dies war notwendig geworden, nachdem die Kapazitäten der vorherigen Einrichtung im Bereich des Artilleriearsenals, die von 1893 bis 1908 Ballonbesatzungen ausbildete, bei Weitem nicht mehr ausreichten.

In der neu aus der Taufe gehobenen Einrichtung in Fischamend wurden Flugzeuge, Luftschiffe sowie Motoren entwickelt, erbaut und natürlich auch im Flug erprobt. Auf dem Areal entstanden unter anderem Wohnbauten für Offiziere und Mannschaften sowie ein eigenes Offizierskasino. In der Glanzzeit dieser Einrichtung waren hier rund 300 Offiziere und 5.000 zivile sowie militärische Mitarbeiter tätig. Die k.u.k. Militäraeronautische Anstalt Fischamend war der Betätigungsort der besten Wissenschaftler, Konstrukteure, Piloten und Techniker ihrer Zeit, darunter Richard Knoller, Theodore von Kármán, Stephan Petróczy von Petrócz oder der geniale Erfinder und Konstrukteur Ferdinand Porsche aus Maffersdorf bei Reichenberg in Böhmen.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der k.u.k. Militäraeronautischen Anstalt Fischamend fand im Juni 2009 auf diesem geschichtsträchtigen Areal ein Jubiläumsflugtag statt. Für zwei Tage im Sommer 2009 herrschte hier wieder Flugverkehr mit zum Teil historischen Flugzeugen und die eigens für dieses Ereignis angelegte Piste erhielt sogar die internationale ICAO-Kennung LOWF. Die Vorbereitungen dafür hatten etwa zwei Jahre lang gedauert. Rund 9.000 Menschen besuchten den Jubiläumsflugtag in Fischamend, bei dem sogar ein Airbus A320 der Austrian Airlines ein spezielles Flugprogramm im Tiefflug vorführte.

Jetzt, 15 Jahre nach diesem einzigartigen Ereignis, zeichnet Patrick Huber mit diesem Buch den exakten Ablauf der Veranstaltung mit zum Teil noch nie zuvor veröffentlichtem Fotomaterial ‒ darunter auch Luftaufnahmen, die beim Flug des Autors in einer PA-18 entstanden ‒ nach und würdigt damit die Pioniere aus den Anfangstagen der Luftfahrt, außerdem jene Menschen, die den historischen Flugtag 2009 mit viel Herzblut und Engagement möglich gemacht haben, sowie die teilnehmenden Damen und Herren Flieger.

