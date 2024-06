Fotobericht: Buchpräsentation von Cpt. Gerhard Gruber

Mitte Mai präsentierte Gerhard Huber sein erstes Luftfahrtbuch - im 22. Stock des Towers am Flughafen Wien. Austrian Wings war dabei.

Der Fischamender Gerhard Gruber gilt schon heute als lebende Luftfahrtlegende. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er in der Luftfahrt tätig, als Flugbetriebsleiter, Pilot und Ausbilder. Im Laufe der Zeit wurde er nicht zuletzt von seiner Frau motiviert, seine teils unglaublichen Erlebnisse aufzuschreiben und daraus ein Buch zu machen. Das Ergebnis ist ein Werk mit dem Titel "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten, Band 1", das als Hardcover sowie als Softcover direkt beim Verlag erhältlich ist. Alternativ kann es unter Angabe der ISBN (Softcover: ISBN-13: 9783758383038, Hardcover: ISBN-13: 9783758382390) auch in jeder Buchhandlung bestellt werden.

Bei der Präsentation seines Buches im 22. Stock des Towers am Wiener Flughafen waren zahlreiche Wegbegleiter und Freunde sowie Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger zugegen. Dabei gab Gerhard Gruber (er ist übrigens auch ein begnadeter Fotograf) nicht nur lustige Anekdoten zum Besten, sondern wurde auch ernst, als er davon sprach, wie viele Fliegerkameraden er im Laufe der Jahrzehnte verloren hat ...

Das Buch, gab es an diesem Abend kostenlos, aber nicht umsonst. Denn jeder konnte sich (solange der Vorrat reichte) ein Exemplar gegen eine freie Spende mitnehmen.

Gerhard Gruber: "Mit den Spenden kamen 1.000.- zusammen, welche bereits dem Sterntalerhof überwiesen wurden."

Ein Interview mit Buchautor Gerhard Gruber sowie eine Rezension seines Buches lesen Sie demnächst auf Austrian Wings. Doch soviel sei schon jetzt verraten: Dieses Buch gehört in die Sammlung JEDES Luftfahrtinteressierten und sollte eigentlich auch in den Buchshops am Flughafen Wien ausgelegt werden.

Weitere Fotoimpressionen von der Veranstaltung

Gerhard Gruber mit VIE-Vorstand Julian Jäger.

Julian Jäger bei seiner Laudatio auf Gerhard Gruber, der immerhin 45 Jahre am Flughafen Wien tätig war.

Gegen eine freie Spende, die dem Sterntalerhof zugute kam, konnten die Besucher sich ein Exemplar von Gerhard Grubers Buch mitnehmen.

Sogar das Fernsehen war gekommen.