Geruchsvorfall an Bord von AUA Embraer E195

Der Embraer E195 mit dem Kennzeichen OE-LWL befand sich am 20. April als Kurs OS 788 vom Bukarest nach Wien, als im ungarischen Luftraum ein Geruchtsvorfall unklarer Ursache an Bord auftrat. Die Piloten entschieden sich, in Budapest eine Sicherheitsladnung durchzuführen.

Der Weiterflug nach Wien wurde gestrichen, keiner der Insassen klagte über gesundheitliche Probleme. Die Landung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, ist zu vernehmen. Einige Stunden später wurde die Maschine ohne Passagiere an Bord als Flug OS 1472 nach Wien überstellt.

Bereits am gleichen Tag konnte die Maschine wieder regulär eingesetzt werden.

(red)