Probleme: Rücklandung von EL AL Israel Airlines Maschine auf dem Flughafen Wien

Kurz nach dem Start in Wien umkehren musste eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft EL AL gestern Abend.

Kurz vor 22 Uhr hob die israelische Boeing 737-858 mit der Kennung 4X-EKC von der Piste 29 des Wiener Flughafens ab und drehte regulär nach Backbord ab um in weiterer Folge Kurs Südost zu steuern. Das Ziel des Fluges mit der Nummer LY364 war die israelische Metropole Tel Aviv. Doch kurz nach dem Start traten an Bord offenbar Probleme auf. Die Piloten kontaktierten die Flugsicherung und entschieden sich ins Holding zu gehen. Dies ist ein Standardverfahren zum Abarbeiten von Checklisten beziehungsweise zum Verbrennen von überschüssigen Kraftstoff im Falle einer Rücklandung. Denn die Boeing 737 kann, anders als Langstreckenmaschinen, keinen Treibstoff ablassen. Nach mehreren Warteschleifen über dem Neusiedlersee fiel dann die finale Entscheidung zur Rückkehr nach Wien.

Über Apetlon, Podersdorf am See, Bruck an der Leitha und Bad Pirawarth steuerte die Boeing 737 nach Norden, ehe die Piloten eine Linkskurve flogen, um auf den finalen Anflugkurs für Piste 16 zu gelangen, wo die Maschine sicher landete.

Das Flugzeug befindet sich nach wie vor auf dem Flughafen Wien.

