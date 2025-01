EVA Air zählt weiter zu den sichersten Fluggesellschaften der Welt

EVA Air belegt den siebten Platz in der Liste der „Top 25 Safest Full-Service Airlines for 2025“ von AirlineRatings.com. Dies ist das zwölfte Jahr in Folge, in dem die private taiwanesische Fluggesellschaft einen Spitzenplatz im Sicherheitsranking erhält. Zu den umfassenden Bewertungsfaktoren der Website gehören Audits von Luftfahrt- und Branchenverbänden, staatliche Prüfungen, die Vorfälle- und Unfallbilanz der Fluggesellschaft, die Rentabilität, branchenführende Sicherheitsinitiativen und das Flottenalter.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat EVA Air eine tadellose Sicherheitsbilanz ohne größere Unfälle vorzuweisen. Von Anfang an hat die Airline der Flugsicherheit und dem außergewöhnlichen Service höchste Priorität eingeräumt und wird dafür Jahr für Jahr von Organisationen auf der ganzen Welt mit Preisen und Auszeichnungen geehrt.

„EVA Air ist in der Branche für ihre hervorragende Sicherheitsstatistik bekannt“, sagte EVA-Präsident Clay Sun. „Diese neuerliche Auszeichnung ist eine große Ermutigung und eine Ehre für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Wir werden auch weiterhin die höchsten Standards aufrechterhalten und die strikte Einhaltung der Vorschriften und Verfahren in allen Bereichen des Flugbetriebs, des Kabinenservice, der Wartung und der Bodenabfertigung gewährleisten. Dieses Engagement garantiert unseren Passagieren ein komfortables und sicheres Flugerlebnis, wenn sie sich für EVA Air entscheiden.“

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber und Urlauberinnen sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

(red / BR)