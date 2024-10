EVA Air unter Top 10 der besten internationalen Airlines

EVA Air konnte sich in den jährlichen „Readers´ Choice Awards“ von Condé Nast Traveler einen Platz unter den Top 10 sichern. Die private Taiwanesische Fluggesellschaft wurde von den amerikanischen Lesern und Leserinnen in der Kategorie „Best International Airlines“ auf Platz 9 gewählt. Die „Readers´ Choice Awards“ gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Reisebranche und würdigen weltweit hervorragende Leistungen. Diese Anerkennung unterstreicht das herausragende Engagement von EVA Air, ein erstklassiges Flugerlebnis, Komfort und Sicherheit zu bieten.

Condé Nast Traveler ist ein Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin, ein Medium für Millionen von Reisenden rund um den Globus. Mehr als 575.000 Leser und Leserinnen in den Vereinigten Staaten haben ihre Reiseerfahrungen auf der ganzen Welt bewertet, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2024 zur Abstimmung standen. Die Readers' Choice Awards 2024 sind auf der Website von Condé Nast Traveler unter cntraveler.com/rca zu finden.

Schon 2023 ist EVA Air von Condé Nast Traveler bei den „Readers' Choice Awards“ als eine der besten internationalen Fluggesellschaften ausgezeichnet worden. Zudem hat die Airline heuer schon die Anerkennung durch die Leser und Leserinnen von Travel + Leisure als eine der zehn besten internationalen Fluggesellschaften 2024 erhalten sowie bei den „2024 Global Airline Awards“ von SKYTRAX einen bemerkenswerten Erfolg erzielt und 16 Auszeichnungen eingeheimst.

Die Royal Laurel Class Giorgio Armani Amenity Kits von EVA Air, die in diesem Jahr von den britischen „Onboard Hospitality Awards“ ausgezeichnet wurden, erhalten ein spannendes Update. Das preisgekrönte Kit, das auch auf der World Travel Catering Expo (WTCE) als „Best Business Class Amenity Kit“ Anerkennung erhielt, bekommt ein brandneues Design. Passagiere, die von Taipeh abfliegen, erhalten einen kleinen eleganten schwarzen Hartschalenkoffer. Auf den Rückflügen nach Taiwan ist das Kit eine schwarze Vintage-Tasche aus Kunstleder mit einem Giorgio Armani-Schlüsselanhänger. Beide Versionen enthalten luxuriöse Hautpflegeprodukte der australischen Edelmarke Jurlique. Zusätzlich zu diesen Amenity-Kits hat EVA Air ihren Royal Laurel Class Pyjama aufgefrischt. Die neue Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten taiwanesischen Designer Jason Wu entworfen wurde, zeichnet sich durch ein schickes hellgraues Grundmuster mit kontrastierenden Akzenten in Burgunderrot oder Dunkelgrün aus. Die bequemen Pyjamas sind in drei Größen erhältlich.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für Urlauber und Urlauberinnen sind die zahlreichen bequemen Anschlussflüge ab Bangkok mit EVA Air-Kooperationspartnern – zum Beispiel innerhalb Thailands nach Phuket, Ko Samui, Chiang Mai oder in attraktive Destinationen in Südostasien wie Phnom Penh, Siem Reap oder Rangoon.

(red / BR)