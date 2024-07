Chaos bei der AUA: Flüge gestrichen oder stundenlang verspätet, Passagiere unbetreut gelassen

Im Laufe des heutigen Tages waren, und zwar noch vor den abendlichen Unwettern, waren zahlreiche Flüge der AUA am Flughafen Wien um bis zu 12 Stunden verspätet oder wurden ganz gestrichen.

Passagiere, die sich hilfesuchend an das Servicecenter der Austrian Airlines wenden wollten, standen mitunter vor unbesetzten Schaltern. Wie Fotos der Tageszeitung "OE24" zeigen, war das Servicecenter geschlossen. Gegenüber "Austrian Wings" beklagten Mitarbeiter schon vor mehreren Wochen, dass der Sommer "grauenhaft" werde, da man viel zu wenig Personal habe. Bei besetzten Schaltern gab es lange Wartezeiten, ein Durchkommen bei der telefonischen Hotline sei, so Berichte betroffener Kunden, "so gut wie unmöglich" gewesen. Und kam man doch einmal durch, sei die Qualität der Betreuung "unter aller Sau" gewesen. "Die Damen dort hatten noch weniger Ahnung als wir am Flughafen, war mein Eindruck", so eine Betroffene Kundin gegenüber "Austrian Wings".

(red)