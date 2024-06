AUA-Dreamliner erneut am Boden: New York Rotation gestrichen, Chaos zum Ferienauftakt

Das letzte AUA-Langstreckenflugchaos aufgrund eines Defektes an einer Turbine einer der beiden neu eingeflotteten Boeing 787 Dreamliner ist noch gar nicht so lange her. Doch heute fiel die gleiche Maschine (die OE-LPM) schon wieder aus und steht am Boden. Gleich zwei Langstreckenflüge mussten deshalb gestrichen werden.