AUA stockt Leipzig anlässlich der Fußball-EM auf

Der erste der sieben Zusatzflüge hebt am Abend des 1. Juli in Wien ab. Drei weitere Flüge folgen am Spieltag selbst, mit denen sowohl das Stadion als auch die Fanmeile am Augustusplatz in der Innenstadt Leipzigs entspannt zum Anpfiff erreicht werden können. Retour nach Wien geht es dann am 3. Juli.

Die Flüge sind ab sofort unter www.austrian.com buchbar.

Michael Trestl, CCO Austrian Airlines: „Als rot-weiß-rote Airline bringen wir möglichst viele Fans nach Leipzig, um unsere National-Elf kräftig anzufeuern und hoffentlich auch den Einzug ins Viertelfinale zu feiern! Mit den Extraflügen können alle Fans, die kurzerhand ein Ticket ergattert haben oder einfach die Stimmung in der Fanmeile erleben wollen, entspannt und mit dem gewohnten Austrian Service zum Achtelfinale fliegen.“

Strecke Flugnummer Flugdatum/-uhrzeit Wien - Leipzig OS1153 1. Juli 15:45-17:00 Wien - Leipzig OS1155 2. Juli 06:35-07:45 Wien – Leipzig OS1151 2. Juli 10:00-11:15 Wien – Leipzig OS1153 2. Juli 14:00-15:15 Leipzig - Wien OS1156 3. Juli 10:25-11:35 Leipzig - Wien OS1152 3. Juli 12:00-13:15 Leipzig – Wien OS1154 3. Juli 16:00-17:15

(red JA / AUA)