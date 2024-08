Wizz Air feiert 9 Millionen Passagiere von/nach Wien

Lesen Sie auch unsere exklusive Fotoreportage: Ein Tag mit der Wizz Air Crew – Hinter den Kulissen eines modernen Low-Cost-Carriers von Berufsfotografenmeister Peter Hollos.

Zu diesem Anlass erhielt eine glückliche Passagierin auf dem Flug von Korfu nach Wien eine besondere Überraschung: einen Wizz Air-Gutschein für zukünftige Reisen.

Wizz Air verbindet Wien mit 32 Destinationen in 23 Ländern. Die Passagiere können in das reiche kulturelle Erbe Barcelonas eintauchen, sich in der luxuriösen Umgebung Dubais entspannen oder sich auf ein Abenteuer in Eriwan, Armenien, einlassen. Die Fluggesellschaft lädt jeden dazu ein, die Freude am Reisen zu erleben und neue Ziele zu entdecken.

Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager bei Wizz Air, sagte: "Wir freuen uns sehr, den Meilenstein zu feiern, 9 Millionen Passagiere von und nach Wien befördert zu haben. Diese Leistung unterstreicht unser unermüdliches Engagement, bequeme und erschwingliche Reisemöglichkeiten sowie einen außergewöhnlichen Bordservice anzubieten. Wizz Air bietet weiterhin ein vielfältiges Angebot an Flügen von Wien zu faszinierenden Destinationen in ganz Europa und darüber hinaus an und stellt damit sicher, dass unsere österreichischen Passagiere unzählige Möglichkeiten haben, das Wizz Air Netzwerk zu erkunden."

Julian Jäger, Vorstand Flughafen Wien AG, ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch zu neun Millionen Passagieren in Wien! Das entspricht der Einwohnerzahl Österreichs und zeigt, welchen Stellenwert die Airline für Wien hat. Mit dem kontinuierlichen Ausbau und einem attraktiven Flugangebot für Reisende hat sich Wizz Air zu einem unverzichtbaren Carrier am Flughafen Wien entwickelt. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.“

(red / W6)