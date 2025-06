Exklusiv aus Wien: Wizz Air startet neue Verbindung nach Suceava

Wizz Air kündigt mit eine neue Direktverbindung zwischen Wien und Suceava (Suczawa) in Rumänien an. Diese Erweiterung des Streckennetzes stärkt die Anbindung zwischen Österreich und Osteuropa weiter.



Die neue Verbindung startet am 30. September 2025 mit zwei wöchentlichen Flügen jeweils dienstags und samstags. Ab dem 28. Oktober wird der Flugplan um einen dritten wöchentlichen Flug am Donnerstag ergänzt. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Suceava liegt in der historischen Region Bukowina und vereint kulturelles Erbe, Geschichte und Natur auf einzigartige Weise. Als ehemalige Hauptstadt des mittelalterlichen Fürstentums Moldau beherbergt die Stadt beeindruckende Sehenswürdigkeiten wie die UNESCO-geschützten bemalten Klöster, die Festung Suceava und ein reiches orthodoxes Kulturerbe. Ob für touristische Reisen, Besuche bei Familie und Freunden oder Geschäftsreisen – die neue Direktverbindung bietet einen schnellen und komfortablen Zugang nach Nordrumänien.

Mit der neuen Destination Suceava stärkt Wizz Air seine Präsenz in Wien weiter. Derzeit verbindet die Airline die österreichische Hauptstadt mit 27 Destinationen in Europa und darüber hinaus.



Neue Route

Route Flugtage Preise ab2 Start Wien - Suceava Dienstag, (Donnerstag)4, Samstag 29 Euro 30. September 2025

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 237 Flugzeugen der Typen Airbus A320 und A321, sowohl der CEO als auch der NEO-Reihe.

(red / W6)