1.100 Laufbegeisterte direkt auf der Landebahn des Flughafens Klagenfurt

Pünktlich um 21 Uhr hieß es am 7. Oktober Ready for Take-Off: 1.100 sportbegeisterte Kärntnerinnen und Kärntner machten sich laufend oder gehend, ja nach persönlicher Fitness, mit großer Begeisterung auf den Weg, um die Strecke von 5,5 km auf der nächtlich beleuchteten Start- und Landebahn des Flughafens zu absolvieren.

Nach der Sicherheitskontrolle wurden die Läufer:innen mit dem Warm-up des Antenne Kärnten DJs am Vorfeld des Flughafens auf den Lauf eingestimmt. Nach dem Countdown zum Start ging es, gelotst von einem „Follow-Me“-Fahrzeug, direkt auf die Landebahn. Ab 22:30 Uhr ließen Teilnehmer:innen und Begleitpersonen den Abend bei der After Run Party - powered by Antenne Kärnten - ausklingen. Dabei wurden zahlreiche Tombola-Preise der Partner und Sponsoren unter allen, die am Lauf teilgenommen hatten, verlost.

Die Veranstaltung fand zugunsten der Organisation Rainbows Kärnten, die Kinder und Jugendliche nach dem Tod eines nahestehenden Menschen und bei Trennung oder Scheidung der Eltern betreut, statt.

„Absolut begeistert von der gelungenen Premiere“ zeigte sich LR.in Dr.in Beate Prettner: „Dass der erste Klagenfurter Airport Night Run derart viele lauf- und bewegungsbegeisterte Menschen anzieht, hätten wir uns im Frühling, als wir die Idee zu diesem Event geboren haben, nicht erträumen lassen. Umso mehr freue ich mich über die erfolgreiche Premiere. Ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr die zweite Auflage gibt und der Airport Night Run bald zu einem bewegten Fixpunkt in Kärnten und in unserem Gesundheitsprojekt ‚Kärnten bewegen‘ wird.“ Wie Prettner betonte, sei Bewegung gemeinsam mit anderen „das Tüpfelchen auf dem I der persönlichen Gesundheitsvorsorge“. Prettner dankte dem gesamten Organisationsteam sowie „den Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die heute dazu beigetragen haben, den Airport Night Run zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.“

LHStv. Martin Gruber gratulierte zu einer gelungenen Laufveranstaltung und Charity-Aktion: „Der Flughafen Klagenfurt ist von großer Bedeutung für unseren Standort und entwickelt sich positiv. Heute hat sich diese wichtige Infrastruktur in einem ganz anderen Licht präsentieren können. Sehr viele Kärntnerinnern und Kärntner nehmen sicher besondere Eindrücke mit von dieser einmaligen Gelegenheit, dort zu laufen, wo kurze Zeit später schon wieder Flieger landen.“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, ist von der Veranstaltung begeistert: „Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Es war ein großartiges Erlebnis und hat allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, den Flughafen Klagenfurt aus einer gänzlich neuen Perspektive kennen zu lernen. Ich möchte mich ausdrücklich bei unseren Partnern und Sponsoren, den Läuferinnen und Läufern, aber auch meinem gesamten Team bedanken, die alle zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Events beigetragen haben. “

(red / KLU)