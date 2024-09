Ryanair-Flüge ab Klagenfurt für Sommer 2025 ab sofort buchbar

ONDON (Donnerstag & Sonntag)

Eine Stadt für jeden und zu jeder Zeit – die britische Hauptstadt ist der Inbegriff der perfekten Destination für eine Städtetrip, und das wirklich zu jeder Jahreszeit. Ganzjährig 2x wöchentlich direkt ab Klagenfurt, im Sommerflugplan 2025 mit den perfekten Flugzeiten und Flugtagen für ein verlängertes Wochenende.

ALICANTE (Freitag & Sonntag)

So nah ist das ursprüngliche Spanien – und mit den Flugzeiten im Sommer 2025 startet man am besten gleich nach dem Arbeitstag direkt ins spanische Lebensgefühl und macht am Anreisetag, sofern man den Freitag wählt, die Nacht zum Tag; kein Problem in dieser pulsierenden Stadt an der Costa Blanca mit ihren unzähligen Restaurants, Tapas-Bars und Clubs.

PALMA DE MALLORCA (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag & Samstag)

Mit 4 wöchentlichen Flügen auf Spaniens Kult-Insel ist wirklich so gut wie jede Kombination möglich. Schnell einmal von Klagenfurt für ein paar Tage auf die Insel hüpfen oder ausgiebig alle Ecken von Mallorca erkunden: Noch bis Ende Oktober und ab April 2025 ist alles möglich!

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über den frühen Buchungsstart dieser drei Strecken: „Viele Kärntnerinnen und Kärntner nutzen jetzt noch bis Ende Oktober die Flüge nach Palma de Mallorca und Alicante, um den Sommer zu verlängern – und das zu sehr attraktiven Ticketpreisen. Aber auch der nächste Frühling und Sommer wird schon geplant, besonders beliebt werden die Osterferien im April, Feiertagswochenenden und die Sommermonate sein. Da ist es natürlich ideal, dass Ryanair die Flüge nach Alicante und Palma de Mallorca schon zur Buchung freigeschalten hat. Die Anbindung an London-Stansted wird ganzjährig angeboten und kann ebenfalls bereits bis Ende Oktober 2025 gebucht werden.“

Der Flughafen Klagenfurt wird durch Austrian Airlines ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien angebunden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit attraktiven Transferzeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. Im Winter 2024/25 erweitert Austrian das Angebot und fliegt bis Ende März 2025 jeweils samstags die Strecke Hamburg – Klagenfurt direkt.

Ryanair verbindet Klagenfurt ganzjährig mit 2 wöchentlichen Direktflügen mit London-Stansted und im Sommer (bis Ende Oktober 2024 und wieder ab Ende März 2025) mehrmals wöchentlich mit Alicante und Palma de Mallorca.

Gruber Reisen verlängert den diesjährigen Sommer noch mit einem Sondercharter nach Madeira im Oktober 2024.

(red / KLU)